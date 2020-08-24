Çeyrek altın ne kadar, Altın fiyatları kaç lira oldu? 24 Ağustos güncel gram, yarım altın fiyatları kaç para?

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son durumu araştırıyor ve gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte yeni haftanın ilk gününde altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları..



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 462,14 TL alış 462,23 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 740,85 TL alış 757,87 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.477,08 TL alış 1.515,75 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 3.056,02 TL alış 3.133,47 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAMI NE KADAR?

22 Ayar bileziğin gram fiyatı 422,29 TL alış 422,74 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor