01.09.2020 - 19:24 |
Çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor? Son dakika gram, yarım, tam altın fiyatı
Türkiye'nin gözü kulağı son dakika altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. Yatırımcısı altındaki son rakamları araştırmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte son rakamlar...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında rekor bir artış yaşanmasından sonra bir düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte 1 Eylül altın fiyatlarındaki son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR 1 EYLÜL 2020?
GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 468,59 SATIŞ: 477,56
ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 764,50 SATIŞ: 773,10
YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 1.524,40 SATIŞ: 1.548,90
TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 3.049,40 SATIŞ: 3.079,70
ATA ALTIN FİYATI ALIŞ: 3.141,60 SATIŞ: 3.160,30
Nallıhan'da çıkan orman yangını yeniden alevlendiAnkara'nın Nallıhan ilçesinde, önceki gün çıkan ve kontrol altına alınan orman yangının ardından bölgeye yakın bir noktada yeniden orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.