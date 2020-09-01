Çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor? Son dakika gram, yarım, tam altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında rekor bir artış yaşanmasından sonra bir düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte 1 Eylül altın fiyatlarındaki son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR 1 EYLÜL 2020?

GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 468,59 SATIŞ: 477,56

ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 764,50 SATIŞ: 773,10

YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 1.524,40 SATIŞ: 1.548,90

TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 3.049,40 SATIŞ: 3.079,70

ATA ALTIN FİYATI ALIŞ: 3.141,60 SATIŞ: 3.160,30



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