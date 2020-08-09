Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı restoran sahibini öldürdü!

Olay, sabaha karşı Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, işletme sahibi Ali Tülücü ile İsmail Körk, sohbet ettikleri sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Körk, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla Tülücü'ye 5 el ateş etti. İşletmede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, göğsüne 2, sağ koluna 2 ve sağ eline bir kurşun isabet eden Tülücü'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tülücü'nün cezanesi önce Serik Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hafif yaralanan İsmail Körk ise tedavi edilmek üzere ilçede bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Körk, buradaki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.