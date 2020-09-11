Cezaevlerinde 'HES kodlu' ziyaret

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevfik Evleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SaÄŸlÄ±k ve BasÄ±n Halkla Ä°liÅŸkiler Dairesi BaÅŸkanÄ± Serdar YÄ±lmaz, cezaevlerinde koronavirÃ¼se karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirleri aÃ§Ä±kladÄ±.



Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± kampÃ¼sÃ¼nde tedbirlerle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan YÄ±lmaz, tedbirlerin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilimsel DanÄ±ÅŸma Kurulu'nun ceza infaz kurumlarÄ±na iliÅŸkin tavsiye kararlarÄ± ile revize edilerek devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â Personelin salgÄ±nÄ±n ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± andan itibaren Ã¶zveriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÄ±lmaz, personele cezaevine girmeden test yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kurum iÃ§inde tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerle temas eden personelin istisnasÄ±z maske, siperlik ve eldiven taktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.



'YENÄ° GÄ°RÄ°Åž YAPANLAR 14 GÃœN Ä°ZOLE EDÄ°LÄ°YOR'



YÄ±lmaz, yeni hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklularÄ±n ceza infaz kurumuna giriÅŸ yapmadan Ã¶nce saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±ndan Kovid-19 yÃ¶nÃ¼nden muayenesinin istenildiÄŸini de belirterek, "AyrÄ±ca cezaevine giriÅŸ yapacak olan tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler doÄŸrudan kovuÅŸlarÄ±na deÄŸil, kurum iÃ§erisindeki izole merkezlerine 14 gÃ¼n bekletilmektedir. YapÄ±lan testlerin negatif Ã§Ä±kmasÄ± halinde kovuÅŸlarÄ±na gÃ¶nderiliyor. AyrÄ±ca hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklularÄ±n gÃ¼nlÃ¼k olarak kurum doktorlarÄ± tarafÄ±nda Kovid-19 yÃ¶nÃ¼nden takipleri yapÄ±lÄ±yor"Â dedi. YÄ±lmaz, tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere gerekli dezenfekte ve temizlik Ã¼rÃ¼nlerinin Ã¼cret alÄ±nmadan verildiÄŸini de belirtti. Â



'HES KODU UYGULAMASINI HAYATA GEÃ‡Ä°RDÄ°K'



YÄ±lmaz, Haziran ayÄ±ndan itibaren kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin baÅŸlamasÄ±yla yeni tedbirler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Haziran ayÄ±nda 1Â yakÄ±nÄ± ile kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ imkanÄ± Temmuz ayÄ±ndan itibaren 2Â yakÄ±nÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Kurum Ã¶nÃ¼nde yÄ±ÄŸÄ±lma olmamasÄ± ve pozitif vakalarÄ±n cezaevine giriÅŸini Ã¶nlemek iÃ§in 1 EylÃ¼lâ€™den itibaren bilimsel kurulun tavsiye kararÄ± ile HES kodu uygulamasÄ±nÄ± hayata geÃ§irdik. HES kodu riskli olan vatandaÅŸlara ziyarete gelmemeleri iÃ§in gerekli duyurular yapÄ±ldÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kontrollerle riskli vatandaÅŸlarÄ±n kuruma girmeleri imkansÄ±z hale gelmiÅŸtir"Â ifadelerini kullandÄ±.



ZiyaretÃ§ilerin kuruma giriÅŸi sÄ±rasÄ±nda da bir takÄ±m Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±lmaz, "ZiyaretÃ§iler dezenfekte edilen ring araÃ§larÄ±yla kurum iÃ§inde daÄŸÄ±tÄ±lmakta. ZiyaretÃ§iler giriÅŸ yaparken, termal kameralarla vÃ¼cut Ä±sÄ±larÄ± Ã¶lÃ§Ã¼lmekte. Bununla da yetinilmeyerek, gÃ¶revliler giriÅŸ yapan herkesin ateÅŸini Ã¶lÃ§mektedir" ifadelerini kullandÄ±.Â



'Ã‡OK CÄ°DDÄ° Ã‡ALIÅžMALAR YÃœRÃœTÃœYORUZ'



HÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklulardan herhangi bir kiÅŸinin pozitif olmasÄ± halinde ise anÄ±nda saÄŸlÄ±k tedbirleri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±lmaz, "VakalarÄ±n anÄ±nda ambulanslarla hastanelere nakilleri saÄŸlanÄ±yor. Tedavilerinin ardÄ±ndan tekrar cezaevine geliyorlar. AyrÄ±ca tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin hastane, duruÅŸma gibi sebepler kurum dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmalarÄ± halinde eldiven, maske gibi ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Kuruma geri dÃ¶ndÃ¼klerinde ise direkt kendi kovuÅŸlarÄ±na alÄ±nmÄ±yorlar. 14 gÃ¼nlÃ¼k izolasyonun ardÄ±ndan kovuÅŸlarÄ±na gÃ¶nderiyoruz. Bu sayede cezaevlerinde Kovit-19 vakalarÄ±nÄ±n Ã¶ne geÃ§mek anlamÄ±nda Ã§ok ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tmekteyiz"Â dedi.