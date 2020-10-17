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17.10.2020 - 13:40 | | İHA

CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı

13 Ekim tarihinde korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi gören Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in yoğun bakıma alındığı bildirildi.

CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı

Kuru öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle 13 Ekim tarihinde Saruhanlı Devlet Hastanesine başvuran Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in korona virüs testi pozitif çıktı.

Tetkiklerin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınan Bilgin, şikayetlerinin artması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Konuyla ilgili Saruhanlı Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediye Başkanımız Zeki Bilgin'in 13 Ekim tarihinden bu yana Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde süren tedavisine ateş ve öksürük şikayetlerinin artması nedeniyle bugünden itibaren Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam edilecektir."

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