Çiçek ifade verdi: Amacımız ışık tutmak

Soruşturma AK Partili 6 milletvekilinin şikayeti üzerinde başlatılmıştı. Dün İstanbul Adalet Sarayı’na aynı zamanda avukatı olan kızı İrem Çiçek’le gelen Dursun Çiçek’in talimatla ifadesi alındı. Çiçek, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki her bireyin eşit şartlarda yargı önünde soruşturulması ve gereğinin yapılması gerekmektedir. Aksi durumda hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku devam edecektir” dedi. Çiçek, “Bizim iddiamız önergede imzası olan siyasetçilerin FETÖ’cü olduğu değildir. FETÖ’nün siyasi ayağının soruşturulmasına söz konusu önergeyi hazırlayanlardan başlanması hususunda Cumhuriyet savcılarına ışık tutmaktır” diye konuştu.