17.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
Çiçek ifade verdi: Amacımız ışık tutmak
Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM’nin yasa değişikliğinin arkasında FETÖ’nün olduğu açıklamaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un ardından Emekli Kurmay Albay, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in de ifadesi alındı.
ELİF ALTIN İstanbul
Soruşturma AK Partili 6 milletvekilinin şikayeti üzerinde başlatılmıştı. Dün İstanbul Adalet Sarayı’na aynı zamanda avukatı olan kızı İrem Çiçek’le gelen Dursun Çiçek’in talimatla ifadesi alındı. Çiçek, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki her bireyin eşit şartlarda yargı önünde soruşturulması ve gereğinin yapılması gerekmektedir. Aksi durumda hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku devam edecektir” dedi. Çiçek, “Bizim iddiamız önergede imzası olan siyasetçilerin FETÖ’cü olduğu değildir. FETÖ’nün siyasi ayağının soruşturulmasına söz konusu önergeyi hazırlayanlardan başlanması hususunda Cumhuriyet savcılarına ışık tutmaktır” diye konuştu.