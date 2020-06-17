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17.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Çiçek ifade verdi: Amacımız ışık tutmak

Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM’nin yasa değişikliğinin arkasında FETÖ’nün olduğu açıklamaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un ardından Emekli Kurmay Albay, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in de ifadesi alındı.

Çiçek ifade verdi: Amacımız ışık tutmak
ELİF ALTIN İstanbul

Soruşturma AK Partili 6 milletvekilinin şikayeti üzerinde  başlatılmıştı. Dün İstanbul Adalet Sarayı’na aynı zamanda avukatı olan kızı İrem Çiçek’le gelen Dursun Çiçek’in talimatla ifadesi alındı. Çiçek, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki her bireyin eşit şartlarda yargı önünde soruşturulması ve gereğinin yapılması gerekmektedir. Aksi durumda hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku devam edecektir” dedi. Çiçek, “Bizim iddiamız önergede imzası olan siyasetçilerin FETÖ’cü olduğu değildir. FETÖ’nün siyasi ayağının soruşturulmasına söz konusu önergeyi hazırlayanlardan başlanması hususunda Cumhuriyet savcılarına ışık  tutmaktır” diye konuştu.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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