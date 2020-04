Çin İstanbul Başkonsolosu Milliyet'e yazdı: Wuhan halkının dünyaya katkısı -2

Çin’in ay takvimine göre 23 Ocak, yeni yıl arifesinden bir öncesiydi ve Wuhan halkı bayram heyecanı yaşayacağı gün, koronavirüs belasıyla yüz yüze geldi. Çin hükümeti sıradışı bir kararlılıkla şehri tecrit altına aldı. 23 Ocak, Wuhan kentinde tecridin ilk günüydü. Tecrit, kentin sosyal hayatının durması, dış dünya ile bağlantının kesilmesi, kent için ulaşımın kısıtlanması anlamına geliyordu ve 11 milyon nüfuslu Wuhan halkını direkt olarak etkiledi. Daha da kötüsü, salgınla mücadelenin ön cephesi olan Wuhan’a tıbbi malzemelerin sağlanması, sağlık çalışanlarının sahada yer alması, hastaların tedavisi ve iaşenin sağlanması, kolay ulaşım ve zengin maddi kaynaklar çerçevesinde gerçekleşebilirdi. Tecrit, tüm bu süreçleri daha da zor bir duruma taşıdı.



Halk cesurca omuzladı



Fakat tüm bunlara karşın, Wuhan halkı, tüm Çinli hemşerileri hatta dünya halkının sağlığı ve iyiliği adına, olağanüstü bir direnç gösterdi, koronavirüsle savaşma görevini eşgüdümle, cesur bir şekilde omuzladı. Çin genelindeki sağlık çalışanları da ön cephede virüsle savaşan Wuhan’a yardıma koştu ve 100 bine yakın çalışan burada görev aldı.

Çin’in merkezi hükümetinin yönlendirmesiyle, kısa zamanda iki özel hastane inşa edilip hizmete girdi, 16 kabin hastanesi hastalara açıldı, 24 hastane özel olarak virüse yakalanmış hastalar için dönüştürüldü, hastalara sağlanmış yatak sayısı 40 bini aştı. Kentteki 11 milyon Wuhanlı, salgını önleme ve mücadelenin genel ihtiyaçlarına harfiyen uydu, hükümetin aldığı tedbirleri destekledi, bu mücadelede kendi elinden geldiğiyle tüm dünya nüfusunun sağlığı ve güvenliği adına katkıda bulundu.



Bu saydıklarım arasında mahalli çalışanlar da bulunuyordu, her gün kapı kapı dolaşarak Wuhan hane halkına salgını önleme ve kontrol altına alma konusunda bilgi veriyor, kişilerin sorularını cevaplıyor, halkın psikolojik baskınını azaltıyor, sosyal izolasyonu savunuyor ve ailelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyorlardı.



Gönüllü hareketi



Bu kadar da değil, sağlık çalışanlarına hizmet veren gönüllülerden bahsetmek gerekir. Her gün kendi arabasıyla sağlık çalışanını iş yerine götürüp getiren, geç saatlerde hastaneler için besleyici kahvaltılar hazırlayanlar, işlettiği oteli boşaltıp sağlık çalışanlarına ayıranlar, sağlık çalışanlarının çocuklarına derslerinde yardımcı olanlar da vardı.

Kendi görevini sessizce yerine getirenler vardı bir de. Hastaneler ve sokaklardaki hijyeni sağlayan, kentin güvenliği ve düzenini sağlayan, yaşam ve medikal malzemelerin getir-götür işini yapanlar da vardı.



Wuhan’ı üçe bölen Yangzte Nehri ve Hanshui Nehri, Wuhan halkının bu dayanışmasını bölemedi. Salgın karşısındaki gösterdikleri yardım ve dayanışma, Çin milletinin dayanışma, direnç, cesaret ve fedakârlık konusundaki gelenekselliğini ve yüce karakterini yansıtıyordu.



“Dünya senin yaptığın katkının farkında”



Wuhan halkının direnci, çabası, fedakârlığı ve katkısı sayesinde, şu an kontrol altına alındı diyebiliriz. “Science” dergisinin son araştırmasına göre, 23 Ocak’tan itibaren Wuhan’da uygulanan tecrit, şubat ayının ortalarına kadar virüsün yayılmasını yüzde 80 oranında azalttı. Wuhan halkı gerçek birer kahramandı. Salgınla mücadele kapsamında Wuhan’da 36 saat geçiren DSÖ uzmanı Bruce Aylward, Wuhan halkında umudu gördüğünü dile getirdi ve Wuhan’a “Dünya senin yaptığın katkının farkında” değerlendirmesinde bulundu.



8 Nisan’da tecrit kalkıyor



Yeri gelmişken bir konunun da altını çizmek istiyorum. O dönemlerde, basın mensuplarına “Wuhan’da kesinleşen ilk vakanın meydana geldiğini” açıklamıştım. Şu an bakıyorum da özellikle uluslararası camiada bunun hakkındaki haberler çoğalıyor ve açıklamada “Wuhan’da kesinleşen ilk vaka rapor edildi” demenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü virüsün kaynağı ve ilk vakanın ne zaman görüldüğü konusunda, bilimsel araştırmaların sonuçlarını beklememiz gerekiyor.



8 Nisan itibariyla, Wuhan’daki tecrit tamamen kaldırılacak, 77 günlük ısrar ve direnç nihayet sonlanacak. İnancım ne yönde derseniz, Yangtze Nehri yanında, Doğu Gölü kenarında, Sakura çiçekleri altında kahraman Wuhan halkı bu güzel bahar manzarasında, salgını yendiğini ve kazandığı zaferi tüm dünyaya ilan edecek.



