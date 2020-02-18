Ã‡in'deki TÃ¼rk Ã¶ÄŸretmen TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nemiyor

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Ã‡in'in Xi'an kentinde 3 yÄ±ldÄ±r Ä°ngilizce Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yapan ve aynÄ± zamanda sosyal medyada 'teoman.china' adÄ±yla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videolarla tanÄ±nan Burak Teoman, eÅŸiyle birlikte TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nme kararÄ± aldÄ±. KararÄ±nÄ± sosyal medyada duyuran Burak Teoman, virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in birÃ§ok Ã¶nlem alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± artan tedbirlerin ardÄ±ndan eÅŸiyle birlikte TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmek iÃ§in karar aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Â

Xi'an kentinde de insanlarÄ±n virÃ¼sten korunmasÄ± iÃ§in kÄ±smi karantinalar alÄ±nmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulunduklarÄ± siteden iki gÃ¼nde bir Ã§Ä±kmalarÄ±na izin verildiÄŸini sÃ¶yleyen Teoman, "EÄŸer bulunduÄŸunuz siteden Ã§Ä±kmak istiyorsanÄ±z Ã¶zel bir izniniz olmasÄ± gerekiyor. O izinde de iki gÃ¼nde bir Ã§Ä±kabiliyordunuz. Åžimdi onu da arttÄ±rdÄ±lar. GÃ¼venlikten birÃ§ok sorulara maruz kalÄ±yoruz. 'Nereye gidiyorsun?' 'Ne zaman dÃ¶neceksin?' gibi. 25 gÃ¼ndÃ¼r Ã¶ÄŸretmenler olarak okula gitmiyoruz. EÄŸitimleri uzaktan yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ã‡ocuklarÄ± bu ÅŸekilde desteklemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse ÅŸu an bu olaylarÄ±n bu ÅŸekilde devam etmesi beni tedirgin yaptÄ±. Burada video Ã§ekmekte de problemler yaÅŸadÄ±m. Bu ve buna benzer olaylardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nme kararÄ± aldÄ±m" dedi.Â

'NASIL DÃ–NECEÄžÄ°MÄ° BÄ°LMÄ°YORUM'Â

Teoman, Ã‡in'e gelen uÃ§akla neden Ã¼lkeyi terk etmediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde gelen eleÅŸtirileri de cevapladÄ±. UÃ§aÄŸÄ±n sadece Wuhan'da ve Ã§evresinde yaÅŸayan TÃ¼rkleri almak iÃ§in geldiÄŸini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede yetkililerin bu tÃ¼r karar almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Teoman, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"Bu, Ã‡in'deki tÃ¼m TÃ¼rkleri tahliye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± deÄŸildi. Bana Ã§ok soru geldi 'Sen niye gelmedin?' diye. Benim onla gelmem mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi, Ã§Ã¼nkÃ¼ o operasyon Wuhan ve Ã§evresindeki vatandaÅŸlarÄ± kapsÄ±yordu. Burada konsoloslukla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Transit uÃ§uÅŸlarÄ±n olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim. Onun iÃ§in ekstra vize gerekiyormuÅŸ. Bende de o vize yok. Bu tarz sÄ±kÄ±ntÄ±lar var. Bu kararÄ± ne kadar alsam da birÃ§ok uÃ§uÅŸ firmasÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± iptal etmiÅŸler. TÃ¼rk Hava YollarÄ± seferlerin hepsini iptal etmiÅŸti. DiÄŸer birÃ§ok havayollarÄ± da uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± iptal etti. Åžu an dÃ¶nmek istesem de nasÄ±l dÃ¶neceÄŸimi, kendim bunun Ã¼stesinden nasÄ±l geleceÄŸim bilmiyorum."