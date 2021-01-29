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29.01.2021 - 23:51 | | DHA

Çinko madeninde göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, çinko madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Çinko madeninde göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Yahyalı ilçesi Aladağlar mevkisindeki çinko madeninde meydana geldi. Veli Y. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir işçi, madende çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Veli Y. ve yanındaki çalışma arkadaşı göçük altında kaldı. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ismi henüz öğrenilemeyen yaralıyı göçük altından çıkardı. Kurtarılan işçi Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göçük altında bulunan Veli Ynin ise, cansız bedenine ulaşıldı. Veli Y.'nin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

 

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