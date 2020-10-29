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29.10.2020 - 17:17 | | DHA

Çobanın testi pozitif çıktı! Köy karantinaya alındı

Tokat’ın Artova ilçesine bağlı Mertekli köyü, çobanın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Çobanın testi pozitif çıktı! Köy karantinaya alındı

Mertekli köyünde çobanlık yapan kişinin şüphe üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine gerçekleştirilen filyasyon çalışmaları sonucu 20 hanelik köyde, 10 hanenin temaslı olduğu tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Mertekli köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

 

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