‘Çocuklar mutlaka grip aşısı olmalı’

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Müşerref Banu Yazıcı, okullar açılmadan önce pandemi döneminde aşı karşıtlarının söylemlerine kesinlikle kulak asılmaması gerektiği uyarısında bulunarak, her çocuğun grip ve zatürre aşısı olması gerektiğini söyledi.



Tatil dönüşü, birçok çocukta ateş, üst solunum yolu bulguları ile birlikte ishal görüldüğünü söyleyen Dr. Yazıcı, “Şu an Kovid-19 bulaşan çocuk sayısında artış olduğunu söylememiz mümkün değil. Ancak rota virüs artışı söz konusu. Tatilden dönen birçok çocukta rota virüs saptıyoruz. Okulların açılması ile birlikte Kovid-19 görülen çocuk vaka sayısı mutlaka artacaktır. Pandeminin gidişatına göre uzaktan eğitim konusu gündeme getirilebilir. Çocuklar için en önemlisi grip aşılarının yapılmış olması. Vatandaşlarımız kesinlikle aşı karşıtlarının söylemlerine kulak asmamalı. Bir diğer önemli ayrıntı da zatürre aşıları. 2010 öncesi doğumlu çocuklarda bu aşı yapılmıyordu. Zatürre aşısı olmayan çocukların aileleri mutlaka doktorlara danışarak bu aşıyı yaptırmalı” diye konuştu.



Sessiz taşıyıcılar



Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu da koronavirüste çocuk hastaların sayısı ve oranının istikrarlı bir şekilde arttığına değinerek, şunları kaydetti: “Çocukların çoğu hastalığı hafif, asemptomatik olarak geçirirler ancak sessiz taşıyıcılardır. Hiçbir bulgu vermeden de çocuklar virüsü taşıyabileceği ve toplumda yayabileceği için kalabalık ortamlarda kaçınma, sosyal mesafe ve uygun el yıkama, kişisel hijyen, elin ağız ve göz temasının önlenmesi gibi koruyucu önlemlerin çocuklara da anlatılması ve ebeveynlerin buna dikkat etmesi çok önemli.”



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl ise çocuk hasta sayısında şu an için artış olduğunun söylenemeyeceğini ifade ederken, “Kovid-19 çocuklarda nadir görülen ve daha hafif atlatılan bir hastalık. Viral enfeksiyonlar genellikle çocuklardan ebeveynlere geçerken, Kovid-19’da tam tersi bir durum söz konusu. Çocuktan çocuğa virüs bulaşma riski yetişkinlere göre çok daha düşük seyrediyor. Okulların açılmasını tehlikeli görmüyorum” diye konuştu.



Uzmanlardan okul önerileri



Tüm öğrenciler aynı anda ders başı yapmamalı.



Sınıfların öğrenci sayısı mümkün olduğunca azaltılmalı. Sınıflar her 20 dakikalık dilimde havalandırılmalı.



Çocukların kalabalık halinde bir araya gelmesi engellenmeli.



Sınıflarda maske takılması gerektiği çocuklara öğretilmeli ve açıklanmalı.