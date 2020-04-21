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21.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Çocuklara bayram sürprizleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 100. yıl coşkusuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan sabahı tüm çocukları, saat 09.30’da TRT EBA TV ekranlarına davet etti.

Çocuklara bayram sürprizleri

 

Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapılacak. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, bayramın 100. yıl çoşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı. Buna göre bayram öncesinde TRT EBA TV’de evleri süslemek için öneriler yer bulacak. 23 Nisan sabahı tam 09.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayram Özel Yayını başlayacak, tüm gün devam edecek.

Özel yayın, yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu rengârenk bir bayram kuşağı olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram sabahı 08.30’da tüm çocuklar adına Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda olacak. Ardından TRT EBA TV özel yayını başlayacak. Selçuk, TRT EBA ekranlarında 1. Meclis’ten çocuklara seslenecek.

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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