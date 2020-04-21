Çocuklara bayram sürprizleri

Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapılacak. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, bayramın 100. yıl çoşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı. Buna göre bayram öncesinde TRT EBA TV’de evleri süslemek için öneriler yer bulacak. 23 Nisan sabahı tam 09.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayram Özel Yayını başlayacak, tüm gün devam edecek.

Özel yayın, yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu rengârenk bir bayram kuşağı olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram sabahı 08.30’da tüm çocuklar adına Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda olacak. Ardından TRT EBA TV özel yayını başlayacak. Selçuk, TRT EBA ekranlarında 1. Meclis’ten çocuklara seslenecek.