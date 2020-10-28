Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı

Katılanların yüzde 63.3’ü “Salgın kontrol altına alınmadan okulların açılmasına karşıyım”, yüzde 12.4’ü “Okullar açılmalı ve normal eğitime devam edilmeli” dedi. Anket çalışmasının diğer sonuçları ise şöyle:



En istekli grup öğrenciler: Evli olanlar (yüzde 69), bekarlara (yüzde 59) göre daha yüksek bir oranda okulların açılmasına karşı olduğunu belirtti. Okulların hemen açılması konusunda en istekli olanlar yüzde 17 ile öğrenciler oldu.



Siyasi görüşe göre değişiyor: Kendini mütedeyyin olarak tanımlayanlar arasında “okullar açılmasın” diyenlerin oranı yüzde 59.6 olurken, “inanmıyorum/kuşkucuyum” diyenler arasında bu oran yüzde 72’ye yükseldi. “Politik yelpazenin hangi tarafına daha yakınsınız” sorusuna “sağ” yanıtını verenlerin yüzde 58’i okulların salgın bitmeden açılmasına karşı olduğunu belirtirken, bu oran “merkez” diyenlerde yüzde 62.1, “sol” diyenlerde ise 73.5 oldu.



Maske kullananlar temkinli: Çalışmada, “Kalabalık mekanlarda maskeyi her zaman kullanıyor musunuz” sorusuna “hayır” yanıtını verenlerin yüzde 46.6’sı “Salgın bitmeden okulların açılmasına karşıyım” derken, bu gruptakilerin yüzde 23.9’u ise “okullar açılmalı” dedi. Yüzde 25.8’i ise “İsteyen çocuğunu okula göndermeli, isteyenin çocuğu online ders alabilmeli” seçeneğini tercih etti. Kalabalık mekanlarda maskeyi her zaman kullanların ise yüzde 64.5’i okulların açılmasına karşı çıkarken, yüzde 11.6’sı okulların açılmasını istedi. Fiziksel mesafeyi korumaya dikkat etmediğini belirtenlerin yüzde 49’u okulların açılmasına karşı iken bu oran mesafeye dikkat edenlerde yüzde 66’ya yükseldi. “Koronavirüsün büyük güçlerin bir komplosu olduğu iddiasına katılıyor musunuz?” sorusuna “evet” diyenlerin yüzde 57.9’u okulların açılmasına karşı çıkarken, yüzde 15.2’si “okullar açılmalı” dedi.



BAKANLIK DA NABIZ TUTUYOR

Bozkurt’un anketinin sonuçları henüz okullar açılmamış olduğu döneme ilişkin sosyal medya kullanıcılarının görüşlerini yansıtırken, sıkı tedbirlerle yüz yüze eğitime kademeli geçişin, bu tabloda önemli değişikliğe neden olabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda bakanlığın da, “Koronovirüs Barometresi” için yaptırdığı telefon anketinde, katılımcılara okullara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.