MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çöplüğe dönen ormanlık alandan 28 kamyon çöp çıktı
ABONE OL
17.11.2020 - 11:49 | | İHA

Çöplüğe dönen ormanlık alandan 28 kamyon çöp çıktı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kent çöplüğüne çevrilen ormanlık alanda temizlik çalışmaları başlatıldı. Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ormandan 28 kamyon çöp çıkardı.

Çöplüğe dönen ormanlık alandan 28 kamyon çöp çıktı
Yer: Antalya... Bölgeden 28 kamyon çöp çıktı
Yer: Antalya... Bölgeden 28 kamyon çöp çıktı
Yer: Antalya... Bölgeden 28 kamyon çöp çıktı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Döşemealtı ilçesinde çevre düşmanları tarafından adeta kent çöplüğüne çevrilen ormanlık alana müdahale edildi. Ağır makine ekipmanlarıyla saatler süren temizlik çalışması sonunda ormanlık alan eski görünümüne kavuştu.

28 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çıplaklı Mahallesi TOKİ konutları ile Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan Orman Bölge Müdürlüğüne ait olan bölgede temizlik çalışması başlattı. Antalya’nın en geniş yeşil alanları ve doğal zenginlik kaynağı Döşemealtı’nda bölgedeki çam ormanı dokusuna zarar verilmesi üzerine harekete geçen Belediye ekipleri 3 iş makinesi ve 7 kamyonla saatler süren temizlik çalışmasında ormandan 28 kamyon çöp çıktı.

BÖLGE ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Orman Bölge Müdürlüğü arazisinde temizlik yapan Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, “Orman Bölge Müdürlüğüne ait olan bölgede temizlik yapmak için gerekli izinleri aldık ve ekiplerimiz çalışmaya başladı. Saatlere süren bir çalışma sonunda bölgeyi ancak temizledik. Kamyonlar dolusu çöp çıktı. Doğayı kirletmeyelim. Kirlenmesine de izin vermeyelim. Ormanlar bizim milli değerlerimizdir. Dünyanın akciğerleridir” diye konuştu.

    Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleriEdirne'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokağa çıkma yasağı (hafta sonu 21-22 Kasım) var mı, gelecek mi? Seyahat yasağı geldi mi?

    Sokağa çıkma yasağı (hafta sonu 21-22 Kasım) var mı, gelecek mi? Seyahat yasağı geldi mi?

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

    Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet