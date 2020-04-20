Corona anketinden çıkan çarpıcı sonuç! En çok bunu özledik

IPSOS Milliyet okurları için derledi

Dışarı çıkabilmek ve sosyalleşmek en fazla özlenen durumlar

Her geçen gün endişe düzeyimiz artıyor ve bugüne geldiğimizde hemen hemen herkes kendisinin veya ailesinden birinin bu virüse yakalanacağından endişeli.

Bu endişenin yanısıra kişisel ekonomilerinin tehlike altında olduğu düşüncesi de kişilerin modunu oldukça negatif etkiliyor.

En baskın hissedilen duygulara bakıldığında da bu olumsuz hava çok net hissedilmekte. Toplumun %77’si olumsuz duygular belirtiyorlar.

Toplumun %61’i Koronovirüs salgının sona ermeyeceğini ancak kontrol altına alınmış bir şekilde hayata devam edileceği ve her 4 kişiden 3’ü hayatlarının radikal bir şekilde değişeceğini düşüncesi de bu olumsuz havayı tetikleyen durumlar.

Bu yaşanan dönem içinde toplumun en fazla özlem duyduğu dışarı çıkıp yürümek ve arkadaşlarıyla buluşmak.

EKONOMİ HIZLICA TOPARLANIR MI?

En Umutlu, Vietnam, Çin, Hindistan En Umutsuz İspanya, Fransa, İtalya

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaşayanların birçoğu, COVID-19 karantina süreci sonlandığında ekonominin hızlı bir şekilde toparlanmasının olası olmadığını düşünüyor. Ipsos araştırma şirketinin global de yapmış olduğu çalışmaya katılan 15 ülkeden 10’unda insanların çoğunluğu, koronavirüs pandemisinden gelen sosyal izolasyon ve karantina süreçleri sona erdiğinde ekonominin hızla toparlanacağına katılmıyor. Bu bilimsel veri; dünyada ekonominin toparlanma sürecinin geçici değil kalıcı bir dönemde etkili olacağını gösteriyor.

ABD’de görüş ayrılığı

İspanya (% 76), Fransa (% 72), İtalya (% 68), İngiltere (% 67), Rusya ve Japonya (% 64) ve Kanada’da (% 62) hızlı bir ekonomik toparlanmaya karşı en güçlü hissi 9 ila 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen yaklaşık 29.000 katılımcıyla yapılan bir ankette; Vietnam (% 80), Çin (% 68) ve Hindistan’da (% 63) hızlı bir iyileşme gerçekleşeceğini söyleyecekler.

Aynı zamanda, bu soruda en fazla görüş ayrılığına düşen ülkelerden biri, dünyanın en büyük ekonomisi kabul edilen ABD’de ankete katılanların neredeyse yarısı (% 49) hızlı bir iyileşmeye katılmıyorken,% 43’ü bunun olacağını düşünüyor.

Pandemi ne zaman durur?

Alınan tedbirler açısından, Hindistan’daki (% 56), Brezilya ve Almanya’daki (% 54) çoğunluk, seyahatle ilgili tüm kısıtlamaların ve öz izolasyon etkilerinin COVID-19’un yayılmasını durdurmayacağı çoğunlukla düşünülüyorken, Çin (% 63), Avustralya (% 59), İtalya ve Kanada (% 58), İspanya (% 57), İngiltere ve Vietnam (% 54) ve Fransa’daki (% 51) iyimserliğin arttığı ülkeler. Avustralya, önlemlerin pandeminin yayılmasını durdurmayacağını kabul edenlerin sayısında yüzde 17’lik bir düşüş görürken, Japonya’daki katılımcıların sayısı 13 puan düştü.

NOT: Araştırma; 9-12 Nisan 2020 tarihleri arasında dünyadan 15 ülkenin katılımıyla erçekleştirilmiştir. Kanada ve Amerika Birleşik Devletler, Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya ve İtalya’da 16-74 yaş arasındaki 28.000 yetişkin arasında Global Advisor dünya platformunda gerçekleştirilen Ipsos araştırmasının sonuçlarıdır.