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25.03.2020 - 12:51 | | AA

Corona için 3D yazıcıyla siper! Sağlık çalışanlarına ücretsiz

Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadelede sağlıkçılara destek olmak için sosyal medyada bir araya gelerek, "3 Boyut Destek" adıyla kolektif üretim hareketi başlatan 3 boyutlu yazıcı sahibi firmalar, mühendisler, tasarımcılar ve yazılımcılar, sağlık çalışanları için ücretsiz koruyucu siperli yüz siperi üretiyorlar.

Corona için 3D yazıcıyla siper! Sağlık çalışanlarına ücretsiz

Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadelede sağlıkçılara destek olmak için sosyal medyada bir araya gelerek, "3 Boyut Destek" adıyla kolektif üretim hareketi başlatan 3 boyutlu yazıcı sahibi firmalar, mühendisler, tasarımcılar ve yazılımcılar, sağlık çalışanları için ücretsiz koruyucu siperli yüz siperi üretiyorlar.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi  altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek için gecesini gündüzüne katarak  çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için Türkiye tek yürek oldu. Bazı  vatandaşlar alkışlarıyla ve dualarıyla sağlıkçılara güç verirken, bazıları da  ürettikleri koruyucu ekipmanlarla sağlık personelini destekliyor.

3D yazıcıların gücünü kullanarak medikal parçaların, araç ve  gereçlerin üretimini sağlamak için sosyal medya üzerinden bir araya gelen,  aralarında 3 boyutlu yazıcı sahibi firmalar, mühendisler, tasarımcılar ve  yazılımcıların da olduğu ağ, "3 Boyut Destek" adıyla kolektif üretim hareketini  hayata geçirdi.

"Koruyucu yüz siperi" adını verdiklerini medikal ekipmanın çizimi  yapılıp prototipi üretilerek, sosyal medya üzerinden ağa katılan kişilerle  paylaşılmasının ardından, gönüllüler evlerinden ve çalıştıkları firmalardan 3  boyutlu yazıcıyla sağlıkçılar için koruyucu yüz siperleri üretmeye başladı.

MASKELER, SAĞLIK KURULUŞU, HASTANE VE DOKTORLARA ULAŞTIRILIYOR

Kısa sürede Türkiye'nin 81 ilinden 1500'ü aşkın kişi ve kurum,  yaklaşık 3 bin 3 boyutlu yazıcıyla ağa katılırken, üretilen maskeler her ildeki  sağlık kuruluşu, hastane ve doktorlara ulaştırılıyor.

"3boyutludestek.com" internet sitesi üzerinden 3 boyutlu yazıcı  sahipleri ağa katılabilirken sağlık çalışanları, hastaneler ve sağlık kuruluşları  da medikal parça taleplerini iletebiliyor. Lastik, PETG şeffaf koruyucu plaka ve  filament desteği sağlamak isteyen sponsorlar da tedarik ağına dahil olabiliyor.

Ürünlerin teslimatı ve diğer lojistik ihtiyaçlar için ise Türkiye  Motosikletler Platformu kolektif üretim hareketine destek veriyor.

"3 BOYUTLU YAZICISI OLAN BİREYLERİ BİR ARAYA GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

3 Boyutlu Destek ağının kurucularından Mekatronik Mühendisi İlker  Vardarlı, AA muhabirine, 3 Boyutlu Destek oluşumunun kolektif üretim hareketinin  yaklaşık 5 gün önce sosyal medyada yaptıkları bir paylaşımla başladığını   anlattı.

3 boyutlu yazıcısı olan bireyleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını  ifade eden Vardarlı, "Bu amacımızı çok kısa sürede Türkiye'ye yayılarak başardık.  İnsanlar 3 boyutlu yazıcılarında sağlık çalışanları için üretim yapmaya başladı.  Tüm Türkiye bu üretim hareketi üzerinde birleşti.   Oluşumumuzda 15 yaşında da  arkadaşlarımız var. 60 yaşında emekli, evinde oturan, hobi amaçlı 3 boyutlu  yazıcı kullanan kişiler de profesyoneller de var. Tamamen kontrolümüz dışında  gönüllülük esasıyla bu sürecin içerisinde dahil oldular." diye konuştu.

Ağa katılan kişilerin 81 ilde kendi içlerinde organize olduklarını  aktaran Vardarlı, gelen tüm talepleri karşılayamadıkları için her ile bir gönüllü  temsilci atadıklarını ve her ilin ihtiyacını karşılayabilecek doğal bir yapının  oluştuğunu söyledi.

"SAĞLIK ÇALIŞANININ ELİNİ YÜZÜNE GÖTÜRMESİ NOKTASINDA BİR ENGEL  OLUYOR"

Vardarlı, ürettiklere maskeye "yüz kalkanı" olarak da adlandırıldığını  kaydederek, şöyle devam etti:

"Hastanede özellikle hasta ile sağlık personeli arasında bir paravan  oluyor. Bu kesinlikle yüzde yüz koruyucu bir maske ve medikal bir ürün değil.  Sağlık çalışanının elini yüzüne götürmesi noktasında bir engel oluyor veya  herhangi bir damlacığın sıçrama noktasında suratına direkt temas etmemesini  sağlıyor. Sağlık çalışanları bu parçaya gerçekten ihtiyaç duyuyor. Şu anki salgın  durumunda hemen hemen herkesin kullanması gerekiyor. Bu noktada gönüllüler olarak  onlara destek oluyoruz. Sağlıkçılara bu maskeyi ulaştırdığımızda şöyle bir  karşılık alıyoruz. 'Bu maskeyle beraber bize sadece bir ürün vermiyorsunuz bir  umut veriyorsunuz, arkamızda insanların olduğunu bize hissettiriyorsunuz.'  Binlerce kişinin onlar için üretim yaptığını farkettirmeye çalışıyoruz."

GÜNDE 5 BİNİ AŞKIN MASKE ÜRETİLİYOR

Bu maskeler normalde 40-50 lira civarından satıldığını, fakat artan  talebi üreticinin karşılayamadığını, 5 liranın altından bir maliyetle maskenin  üretimini yaptıklarını dile getiren Vardarlı, 3 boyutlu yazıcıda bir maskenin  üretiminin 2-3 saat sürdüğünü, oluşturdukları Ar-Ge ekibinin çalışmasıyla bu  süreyi 1 saate indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Şu anki imkanlarıyla Türkiye genelinde bir günde 5 bini aşkın maske  ürettiklerine işaret eden Vardarlı, internet sitelerine hem destek hem de maske  talebinin çok fazla olduğunu, sağlık çalışanları ve yakınlarının da maske talebi  için kendilerine ulaştıklarını söyledi.

Vardarlı, dünyanın ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade  ederek, şunları kaydetti:

"Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin farkındayız. Biz de  bu sorumluluk bilinciyle bir oluşum başlattık. Bu oluşuma çok kısa zamanda güzel  destekler geldi. Kesinlikle maddi destek kabul etmiyoruz. Sadece ham madde  desteği alıyoruz. Amacımız 81 ildeki üretim yapan arkadaşlara ham madde desteği  sağlamak. Evde kalmamız gereken günlerde biz gençler olarak bu süreci  değerlendiriyoruz. Birçok insan üretimi kendi evinde gerçekleştiriyor. Bu  üretimleri İstanbul'da gönüllü motorcu arkadaşlar tarafından toparlanıp  merkezimize getiriliyor. Merkezde son hali verilip belirlenen hastanelere  ulaştırılıyor."

"SAĞLIK ÇALIŞANIYLA HASTANIN NEFES TEMASINI ÖNLÜYOR"

Hobi olarak 3D yazıcılarla ilgilenen ve evinde kurduğu Plastik  Atölyesinden koruyucu siper üretimine destek veren Samet Özkan da corona virüsle  mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için başlatılan bu üretim kampanyasını  hemşire bir arkadaşından öğrendiğini ve evindeki 3 boyutlu yazıcıyla bu çalışmaya  destek verdiğini anlattı.

Koruyucu maskenin prototip çizimini 3 Boyutlu Destek ağının  sağladığını belirten Özkan, 3 boyutlu yazıcı üzerinden baskı ayarlarını yaparak  sağlık çalışanları için ücretsiz yüz siperi üretimine başladığını söyledi.

Koruyucu siper için ürettiği 18 plastik aksamdan oluşan ilk partiyi  dün teslim ettiğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"3 boyutlu yazıcı kullanıcıları olarak koruyucu siperin plastik  aksamını üretiyoruz. Bu maskenin 2 plastik parçası bulunuyor. Belirli bir  miktarda ürettikten sonra Türkiye Motosikletler Platformundan gönüllüler gelip  evimizden alıyor ve merkeze götürüyor. O merkezde toplandıktan sonra  ürettiğimizin plastik aksamın üzerine steril edilebilir şeffaf asetat kağıdı  takılıyor. İkinci parça da koruyucu siperin alt kısmına takılarak yüzün şeklini  alması sağlanıyor. Siperin üst kısmında yer alan plastik parçaya lastik takılarak  kafada sabit durması sağlanıyor. Bu şekilde hastayla birebir muhatap olan  sağlıkçıların yüzlerinin tamamını önden gelecek etkilere karşı koruyor. Sağlık  çalışanıyla hastanın arasında nefes temasını önleyecek şeffaf bir duvar çekmiş  oluyoruz."

"3D YAZICIMI GECE GÜNDÜZ ÜRETİM İÇİN ÇALIŞTIRIYORUM"

Bir koruyucu siperin plastik aksamının yaklaşık 2 saatte üretildiğini  aktaran Özkan, "Maskenin plastik ana parçalarını rulo halinde satılan ham  maddelerden üretiyoruz. Bu tamamen gönüllülük esaslı, herhangi bir para talep  etmiyoruz. Ham madde için sponsor olan birkaç firma var, onlar bize ham madde  sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Özkan, corona virüs salgını nedeniyle N95 filtreli maskeleri bulmanın  zorlaştığını, bu açığı kapatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Elindeki imkanı değerlendirerek sağlıkçılara destek olmak istediğini  dile getiren Özkan, "3D yazıcımın birini bunun için ayırdım. Gece gündüz durmadan  çalıştırıyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bu yüzden kendimi bu işi  yapmakla mükellef hissettim. Sponsorlar malzeme desteği sağladıkça elimden  geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğim." diye konuştu.

 

 

 

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