17.04.2020 - 00:00 |
Corona ilacı için heyecanlandıran gelişme! '23 Nisan'da açıklayacaktık ancak...'
Türkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim