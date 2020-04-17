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17.04.2020 - 00:00 |

Corona ilacı için heyecanlandıran gelişme! '23 Nisan'da açıklayacaktık ancak...'

Türkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.

Corona ilacı için heyecanlandıran gelişme! '23 Nisan'da açıklayacaktık ancak...'

Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim

New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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