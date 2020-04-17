Corona ilacı için heyecanlandıran gelişme! '23 Nisan'da açıklayacaktık ancak...'

Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim