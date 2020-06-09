MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona tedavisi gören nakliyeci, yaşamını yitirdi
ABONE OL
09.06.2020 - 11:56 | | DHA

Corona tedavisi gören nakliyeci, yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 1 aydır corona virüs tedavisi gören nakliyeci İsmail Aksayman , hayatını kaybetti.

Corona tedavisi gören nakliyeci, yaşamını yitirdi

Kastamonu Tosya ilesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası nakliyeci İsmail Aksayman (39), 1 ay önce rahatsızlanarak, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan tetkikte corona virüs testi pozitif çıkan Aksayman, tedavi altına alındı.

Ayrıca, 3 yıldır akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenilen Aksayman, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aksayman, bugün ilçede toprağa verilecek.

 

Ortaköy'de yol böyle çöktü! Vatandaşlar içine düştüBeşiktaş Ortaköy’de kumpircilerin olduğu sokakta yolun çöktüğü ve vatandaşların içine düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim!

Son dakika... Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim!

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Dolmabahçe Sarayı'ndaki 164 yılık tuğralar restore ediliyor

Dolmabahçe Sarayı'ndaki 164 yılık tuğralar restore ediliyor

Sıradaki Haber