Corona tedavisi gören nakliyeci, yaşamını yitirdi

Kastamonu Tosya ilesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası nakliyeci İsmail Aksayman (39), 1 ay önce rahatsızlanarak, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan tetkikte corona virüs testi pozitif çıkan Aksayman, tedavi altına alındı.

Ayrıca, 3 yıldır akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenilen Aksayman, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aksayman, bugün ilçede toprağa verilecek.