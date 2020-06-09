09.06.2020 - 11:56 | | DHA
Corona tedavisi gören nakliyeci, yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 1 aydır corona virüs tedavisi gören nakliyeci İsmail Aksayman , hayatını kaybetti.
Kastamonu Tosya ilesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası nakliyeci İsmail Aksayman (39), 1 ay önce rahatsızlanarak, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Hastanede yapılan tetkikte corona virüs testi pozitif çıkan Aksayman, tedavi altına alındı.
Ayrıca, 3 yıldır akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenilen Aksayman, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aksayman, bugün ilçede toprağa verilecek.