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23.04.2020 - 11:35 | | DHA

Corona vakasının görülmediği Uludere'de üst düzey önlem!

Şırnak’ın corona virüs vakasının görülmediği Irak sınırındaki Uludere ilçesinde üst seviyede tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Corona vakasının görülmediği Uludere'de üst düzey önlem!

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki 45 bin nüfuslu Uludere ilçesinde corona virüs vakası görülmedi. Uludere Kaymakamlığı ve belediye tarafından alınan tedbirler ve ilçe halkının evde kal çağrılarına uymaları, corona virüsün ilçede görülmemesinde etkili oldu.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçe genelinde bugüne kadar 9 corona virüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını söyledi. İlçede tedbirlerin üst seviyede olduğunu anlatan Kaymakam Solmaz, "İlçe genelinde alınan kararlara vatandaşımız riayet etmeye çalışıyorlar. Bu bizi memnun ediyor. Tabi biz de bu konuda onların bu duyarlılığını boşa çıkarmamak için her türlü taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Alınan sıkı tedbirler nedeniyle ilçemizde corona virüs görülmedi. İlçemizin giriş ve çıkışları kontrol altında. Tedbirlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

 

 

 

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