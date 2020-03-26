Corona virüs belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? Coronavirüs tanısı nasıl konulur?

Corona virüs ile ilgili son dakika haberleri merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada 59 kişinin yaşamını yitirdiğini toplam hasta sayısının ise 2433 olduğunu belirtti. Dünyada ise corona virüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti. Vakaların artmasıyla birlikte corona virüsünün belirtilerinin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, corona virüsü belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır?

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Corona virüsünün çeşitli belirtileri bulunuyor. Corona virüsünün belirtileri arasında; ateş yükselmesi, kuru öksürük, halsizlik ve nefes darlığıdır.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Dünya Sağlık Örgütü’nün bildirilerine göre MERS’in develer arasında, SARS’ın ise misk kedileri arasında yayıldığını düşünülüyordu. Covid-19 (Korona) virüsünün ise direkt olarak insandan insana bulaşması, genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla temas etmesi sonucu mümkün olduğu görülmüştür. Corona Virüsü enfekte olmuş yani hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun mukozası ve herhangi bir şekilde dokunması ile bulaşabilir. Coronaviruslar (koronavirüs) genel olarak dış ortamda dayanıklılığı olmayan bir virüs olması ile birlikte bugün için COVID-19’un bulaşıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi henüz net olarak bilinmemektedir.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir.

CORONA VİRÜS TANISI NASIL KONUR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.