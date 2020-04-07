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07.04.2020 - 17:42 |

Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda olan Boris Johnson'ın bu görüntüsü çok konuşulmuştu!

Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bisikletiyle korumalar eşlik etmeden yaptığı market alışverişi görüntüleri tekrar gündeme geldi. Görüntüleri sosyal medyada izleyen kullanıcılar, karantinada olan Boris Johnson dışarı çıktığını sanarak bu anları paylaştı.

Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma kaldırıldı. Johnson'un corona virüse yakalandıktan sonra markette alışveriş yaptığını iddia eden görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak görüntülerin Johnson'ın Londra Belediye Başkanlığı dönemine ait olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEMDE

Corona virüs ile ilgili yaptığı açıklamalarla dünya gündemine oturan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu kötüleşerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Başbakan Johnson, COVID-19 pandemisinin başlarında "Geçen gece birkaç corona virüs hastasının olduğu bir hastanedeydim. Hastalarla el sıkıştım ve el sıkışmaya devam ediyorum." açıklamasında bulunarak dünyanın gündemine oturmuştu.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Johnson'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Durumu git gide kötüleşen başbakan dün geç saatlerde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Boris Johnson’ın Londra’da belediye başkanlığı görevini yaparken bir marketten tek başına alışveriş yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

Görüntülerin yakın zamanda kaydedildiğini düşünenler sosyal medyada İngiltere Başbakanı Johnson'ı corona virüse karşı gerekli tedbiri almamakla eleştirdi.

Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda olan Boris Johnson'ın bu görüntüsü çok konuşulmuştu!Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bisikletiyle korumalar eşlik etmeden yaptığı market alışverişi görüntüleri tekrar gündeme geldi. Görüntüleri sosyal medyada izleyen kullanıcılar, karantinada olan Boris Johnson dışarı çıktığını sanarak bu anları paylaştı.
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