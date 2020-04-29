MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüs önlemlerinde son dakika kulis bilgisi... İftar - sahur arasına düzenleme gelecek mi?
ABONE OL
29.04.2020 - 17:26 |

Corona virüs önlemlerinde son dakika kulis bilgisi... İftar - sahur arasına düzenleme gelecek mi?

Gelen bir son dakika haberine göre; CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, koronavirüs tedbirlerine ilişkin son değerlendirme ve gelişmeleri aktardı.

Dicle Canova'nın açıklamaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısı öncesi verdiği mesaj dikkat çekiciydi. Normalleşme takvimi üzerinde çalışıldığı bir süreçte Türkiye'nin nasıl bir bayram sabahına uyanacağı merak konusu.

KABİNE DEĞERLENDİRECEK, 18 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

AK Parti MYK toplantısında konu gündeme geldi. Bazı parti kurmayları bayrama ilişkin hangi hazırlıkların yapılacağını sordu. Cumhurbaşkanı değerlendirmelerin haftalık olarak veriler ışığında yapılacağını vurguladı. Bayram için de kabine toplantısını işaret etti. Genel çerçevenin ele alınacağını söyledi. Ancak son kararın verilere bakılarak bayramdan önceki hafta yani 18 Mayıs'ta yapılacak toplantı sonrası verilmesi ve açıklanması bekleniyor.

GENEL EĞİLİM, BAYRAMDA DA KISITLAMALARIN SÜRMESİ

Genel eğilim bayram dahil tedbirlerin sıkı bir şekilde sürmesi sonrasında adımların atılması yönünde. Bu nedenle bayramda şehirler arası seyahat kısıtlamasının sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidilebileceği beklentisi de var ancak net karar için henüz erken deniyor.

İFTAR SONRASI HAREKETLİLİĞE FORMÜL ARAYIŞI

Bir de bayramdan önce Ramazan ayı boyunca atılacak yeni adımlar var. AK Parti MYK'da Ramazan ayı başladıktan sonra çarşı-pazarda artan kalabalık, büyükşehirlerde iftar sonrası sahura kadar gece sokaklarda başlayan hareketlilik de gündeme geldi. Bir parti kurmayının tüm uyarılara rağmen, aileler arası iftar ziyaretlerinin devam ettiğini söylediği ve bu nedenle "Akşam belli bir saatten sonra kısıtlama olabilir mi?" diye sorduğu öğrenildi.

4 MAYIS'TAKİ KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şu an böyle bir kısıtlama düşünmüyoruz" dediği ancak 4 Mayıs Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında konunun değerlendirilebileceğini söylediği ifade ediliyor. Dolayısıyla pazartesi günü yapılacak kabine toplantısından sonra Ramazan ayına dönük yeni önlemler gündeme gelebilir beklentisi arttı.

Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama! Gökyüzünden kül yağdıRusya’nın Kuril Adaları’nda bulunan yanardağda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne dağılan küller, tüm kente yağdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hidroksiklorokin (Sıtma ilacı) nedir, neye yarar? Coviid-19 tedavisinde etkili mi?

Hidroksiklorokin (Sıtma ilacı) nedir, neye yarar? Coviid-19 tedavisinde etkili mi?

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Corona virüs ölen sayısı - vaka sayısı bugün kaç? 29 Nisan Corona virüs son dakika haberleri Türkiye tablosu

Corona virüs ölen sayısı - vaka sayısı bugün kaç? 29 Nisan Corona virüs son dakika haberleri Türkiye tablosu

Sıradaki Haber