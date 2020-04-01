Corona virüs yüzünden Samsun’da 1 mahalle karantina altında

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi’nin, corona virüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındığı belirtildi.
Karantinanın ikinci bir emre kadar devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, “Samsun il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Kovid- 19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; mahallenin giriş- çıkışlara izin verilmeyerek, 1 Nisan itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir” denildi.
Corona virüsten korunmak için ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlarSakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan İsmail ve Fatma Çetin çifti, corona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir yönteme imza attı. Yetkililerin çağrısına kulak vererek salgın döneminde olabildiğince az insanla görüşme kararı alan çift, daha öncesinde ormanın ortasında bulunan bir ağacın üzerine yapmış oldukları evde kalmaya başladı.