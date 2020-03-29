Corona virÃ¼sÃ¼ vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼m sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu? TÃ¼rkiye'de corona virÃ¼sÃ¼ tablosu

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29.03.2020 - 10:21 |

Corona virüsü vaka sayÄ±sÄ± ve ölüm sayÄ±sÄ± kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü tablosu

Corona virÃ¼sÃ¼ vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§? TÃ¼rkiye saat saat bu soruya cevap arÄ±yor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sitesini kontrol etmek isteyen vatandaÅŸlar Corona virÃ¼sÃ¼ vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼m sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu? sorusuna cevap arÄ±yor.

Corona virüsü vaka sayÄ±sÄ± ve ölüm sayÄ±sÄ± kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü tablosu

Corona virÃ¼sÃ¼ vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor. DÃ¼nyada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 30 bini aÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye'deki tabloyu gÃ¶rmek isteyen vatandaÅŸlar Corona virÃ¼sÃ¼ vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼m sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu? sorusuna cevap arÄ±yor.

CORONA VÄ°RÃœSÃœ VAKA VE Ã–LÃœ SAYISI

29 Mart 2020 Pzar gÃ¼nkÃ¼ vaka sayÄ±sÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ deÄŸil. DÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klanan verilerde ise toplam test sayÄ±sÄ± 55 bin 464, vaka sayÄ±sÄ± 7 bin 402, vefat sayÄ±sÄ± 108, yoÄŸun bakÄ±m hastasÄ± 445, entuba hasta sayÄ±sÄ± 309 ve iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 70.

Corona virÃ¼sÃ¼ vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼m sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu TÃ¼rkiyede corona virÃ¼sÃ¼ tablosu

TABLO

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Corona virÃ¼sÃ¼ vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼m sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu TÃ¼rkiyede corona virÃ¼sÃ¼ tablosu

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ÇiftliÄŸinde 10 farklÄ± Ä±rkta horoz ve tavuk yetiÅŸtiriyorANTALYA'da, horoz ve tavuk üreticiliÄŸi yapan Müslüm Ä°lbeyli, çiftliÄŸinde 10 farklÄ± Ä±rkta tavuk ve horoz yetiÅŸtiriyor. Her Ä±rk kendine göre renk ve tüy yapÄ±sÄ±na göre ayrÄ±lÄ±yor. Dünyaca bilinen Black Mottled ve Columbia Buff Blue Ä±rkÄ± horoz ve tavuklarÄ±n bulunduÄŸu çiftlikte üretilen yumurtalar da yurt içine satÄ±lÄ±yor.
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