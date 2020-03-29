Corona virÃ¼sÃ¼ vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼m sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu? TÃ¼rkiye'de corona virÃ¼sÃ¼ tablosu

Corona virÃ¼sÃ¼ vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor. DÃ¼nyada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 30 bini aÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye'deki tabloyu gÃ¶rmek isteyen vatandaÅŸlar Corona virÃ¼sÃ¼ vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼m sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu? sorusuna cevap arÄ±yor.

CORONA VÄ°RÃœSÃœ VAKA VE Ã–LÃœ SAYISI

29 Mart 2020 Pzar gÃ¼nkÃ¼ vaka sayÄ±sÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ deÄŸil. DÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klanan verilerde ise toplam test sayÄ±sÄ± 55 bin 464, vaka sayÄ±sÄ± 7 bin 402, vefat sayÄ±sÄ± 108, yoÄŸun bakÄ±m hastasÄ± 445, entuba hasta sayÄ±sÄ± 309 ve iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 70.

TABLO

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