Corona virüsün ayırdığı çift Milliyet'e konuştu

Yoğun bakım ünitesi yetersizliğinin yaşandığını belirten Özcan, "Halk tedirgin. İngiltere'ye tüm uçuşların ve giriş çıkışların durdurulmasını istiyor. Basın, hükümete, 'Neden Almanya veya Güney Kore gibi olamıyoruz?' diye soruyor. Akademisyenler ve ekonomistler, Brexit'in uzatılması gerektiğini savunuyor. Virüse karşı bulunacak aşıya AB üzerinden ulaşmanın daha kolay olacağını düşünüyorlar" diye konuştu.

Londra'da bir pırlanta firmasında çalışan Volkan Özcan, eşi ve kızından ayrılık süreci ile Başbakan Boris Johnson'ın corona nedeniyle yoğun bakıma alınmasının şokunu yaşayan İngiltere'deki tabloyu Milliyet'e şöyle aktardı:

"NEDEN ALMANYA VE GÜNEY KORE GİBİ OLAMIYORUZ?"

Halk can kayıpları konusunda tedirgin. Basın, hükümete, 'Neden Almanya veya Güney Kore gibi olamıyoruz?' soruları yöneltiyor. Ulaşım çalışanları için herhangi bir önlem alınmıyor. Maske veya eldiven göremiyorsunuz. Olanlar da kendi imkanlarıyla alıyor. Çalışmak zorunda kalanlarda sosyal mesafeyi korumak ve dezenfektan kullanma haricinde fazla bir korunma yapılmıyor. Yine çoğu çalışan maske ve eldiven kullanmıyor. Hükümet yetkilileri insanlara, 'parklara gidin 1-2 saat sporunuzu yapıp eve dönün' diyor.

"YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ TÜRKİYE'DEN AZ"

Muhafazakar Parti Hükümeti, virüse karşı önlemlerin geç alınmasından dolayı eleştiriliyor. Halk ve uzmanlar, İngiltere'de yeterince yoğun bakım ünitesi olmadığını söylüyor. Almanya ve Türkiye'de 100 bin kişiye 29.9 yoğun bakım ünitesi düşerken, bu sayı İngiltere'de 100 bin kişiye 6.6 yoğun bakım ünitesi olarak ifade ediliyor. Bunun sebebi ise Muhafazakar Parti hükümetinin 2012'den bu yana Ulusal Sağlık Servisi bütçesinden kesinti yapması. Halk karantina yöntemi ve daha fazla test yapılması gerektiğini istiyor. Birçok kişi İngiltere'nin tüm uçuşlar ile giriş ve çıkışları durdurmasını istiyor. Almanya devamlı örnek gösterilerek İngiltere'de yetersiz test yapılması halk tarafından eleştirildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanı nisan sonuna kadar günde 100 bin kişiye test yapılacağı açıklamasında bulundu. Bunun için tüm özel sektör laboratuvarları ve üniversitelerin laboratuvarlarını kullanacaklarını söyledi.

BREXIT

Şu anda İngiliz halkının merak ettiği başka bir konu ise Brexit. Akademisyenler ve ekonomistler, Brexit'in uzatılması gerektiğini söylüyor. Varolan anlaşma ile 2020 aralık sonunda İngiltere'nin, Avrupa ile ilişkisi kesilmiş olacak. Bunun 2021, hatta 2022'ye uzatılmasını hem İngiltere ekonomisi, hem de olası çıkacak bir aşıya Avrupa Birliği üzerinden ulaşmanın daha kolay olacağı düşüncesiyle savunuyorlar. Bazı haber sitelerinde ise Boris Johnson'un halka Brexit'i uzatacağını nasıl anlatacağına ilişkin çalışma yaptığı iddia ediliyor.

"UMUDUMUZ AİLEMİZİN TEKRAR BİRARAYA GELEBİLMESİ"

13 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Londra'da oturuyoruz. 2 Mart'ta ailem ile birlikte ülkemize 3 haftalığına tatil için geldik. Ben iş için 3 gün sonra, 5 Mart'ta İngiltere'ye dönüş yaptım. Türkiye'ye geri dönüş biletimi ise 18 Mart'a almıştım. Ailem ile birlikte 21 Mart'ta da İngiltere'ye dönüş yapacaktık. Corona virüse karşı alınan önlemler sebebiyle 17 Mart'tan itibaren Türkiye uçuşları iptal etti. Ben Türkiye'ye gelemiyorum. Eşim ve kızımın İngiltere'ye uçuş iptallerinden dolayı birbirimizden ayrı kaldık. Umudumuz, bilim insanlarının corona virüsün bir an önce çaresini bulması ve ailemizin tekrar bir araya gelebilmesi.

"TÜRKİYE DAHA GÜVENLİ GÖZÜKÜYOR"

Elif Özcan ise şöyle konuştu:

"Çok önceden planladığımız yıllık iznimiz için üç haftalığına İstanbul'a geldik. Biz biletlerimizi aldığımızda henüz corona virüs ortaya bile çıkmamıştı. Eşim işleri dolayısıyla üç gün sonra Londra'ya geri döndü. Aslında herşey Türkiye'de ilk vaka çıkana kadar normal gözüküyordu. Herhangi bir yasak ortada yoktu, ama ne zaman ki ilk vaka çıktı ve sonrasında ilk ölüm gerçekleşti, Avrupa'nın bazı ülkelerine olan uçuş yasağı genişletidi. 16 Mart akşamı yapılan açıklamada, İngiltere dahil 6 ülkeye daha uçuş yasağı getirildi. Yasağın 17 Mart sabahı itibariyle geçerli olacağını öğrendik. Benim ve 2,5 yaşındaki kızımın dönüş biletleri 21 Mart'ta olduğu için haliyle biz geri dönemedik. Açıkçası, ilk başta bu duruma sevindik. Çünkü o sıralarda İngiltere, corona virüs konusunda sürü bağışıklığını uygulayacağını açıklamıştı. Bu oldukça endişe vericiydi. Dolayısıyla Türkiye'de kalmak daha güvenli gözüküyordu ki hala da öyle gözüküyor. Ama tabi bu belirsizlik ve ailemizin bu süreçte zorunlu olarak ayrı kalması çok üzücü. 17 Nisan'da başlayacak gibi gözüken uçuşlar ikinci bir kararla yeniden ertelendi. Bizim 18 Nisan'a aldığımız biletimiz de iptal oldu. Şu an için en erken uçuş 1 Mayıs gibi gözüküyor. Ancak ondan da emin olamıyoruz. İngiltere'de çalıştığım şirket için evden çalışmaya başladım. O yüzden iş konusunda bir sıkıntım yok. Ama bir an önce bu belirsizliğin bitmesini temenni ediyoruz."