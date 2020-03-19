Corona virüsünden dünyadan son rakamlar! İtalya, İran, İspanya ve ABD'de vaka sayısı kaça yükseldi? Dünyada vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?

Corona virüsü nedeniyle dünyadan son rakamlar gelmeye devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle her geçen gün vaka sayısında artış yaşanıyor. Çin'de salgının kontrol altına alınmasının ardından hastalığın yeni merkez üssü olan Avrupa'dan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Peki Dünyada corona virüsü kaç insana bulaştı? Corona virüsünde hangi ülkeden kaç kişi hayatını kaybetti? İşte Corona virüsünden son rakamlar...

DÜNYADA SON DURUM

Corona virüsü nedeniyle vaka sayısı 218.824'e yükseldi. Bugüne kadar dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bine yaklaştı.

Çin'de 3.130 kişi, İtalya'da 2.978, İran'da 1.135 kişi hayatını kaybetti. Corona virüsün sürekli olarak yayılım gösterdiği İspanya'da ölü sayısı 638'e ulaştı. Fransa'da ise kayıp sayısı 148'e yükseldi. Kore'de 91 Birleşik Krallık'ta 71 ve ABD'de ölü sayısı 58'e yükseldi.

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