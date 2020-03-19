Corona virüsünden dünyadan son rakamlar! İtalya, İran, İspanya ve ABD'de vaka sayısı kaça yükseldi? Dünyada vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?
Corona virüsü nedeniyle vaka sayısında her geçen gün artış yaşanmaya devam ediyor. Hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle Dünya üzerinden 220 bin insana bulaşan Corona virüsünden en fazla etkilenen ülke Çin'in ardından İtalya olarak öne çıkıyor. İtalya'da ölü sayısı 3 bine yaklaştı. İspanya'da sayı 600'lü rakamları geçerken İran'da bu sayısı 1.135 olarak açıklandı. İşte Corona virüsünde dünyadan son rakamlar...
Corona virüsü nedeniyle dünyadan son rakamlar gelmeye devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle her geçen gün vaka sayısında artış yaşanıyor. Çin'de salgının kontrol altına alınmasının ardından hastalığın yeni merkez üssü olan Avrupa'dan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Peki Dünyada corona virüsü kaç insana bulaştı? Corona virüsünde hangi ülkeden kaç kişi hayatını kaybetti? İşte Corona virüsünden son rakamlar...
DÜNYADA SON DURUM
Corona virüsü nedeniyle vaka sayısı 218.824'e yükseldi. Bugüne kadar dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bine yaklaştı.
Çin'de 3.130 kişi, İtalya'da 2.978, İran'da 1.135 kişi hayatını kaybetti. Corona virüsün sürekli olarak yayılım gösterdiği İspanya'da ölü sayısı 638'e ulaştı. Fransa'da ise kayıp sayısı 148'e yükseldi. Kore'de 91 Birleşik Krallık'ta 71 ve ABD'de ölü sayısı 58'e yükseldi.