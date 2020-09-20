Cruise sektöründe Türkiye’den yeni aktör

Kuşadası’nda hizmete hazır halde bekleyen Miray Cruise, yakın zamanda turlarına başlayacak. Geminin, Akdeniz’in en gözde seyahat gemilerinden biri olduğunu belirten Miray International - Miray Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, “400 yolcu kabini bulunan gemimiz, 1000 yolcu kapasitesine sahip. 164 metre uzunluğundaki seyahat gemisi, yakın zamanda Türkiye çıkışlı turlarına başlayacak. Ege ve Akdeniz’de yolculuk edecek gemi, Türk konseptinde servis ve yemek standartlarıyla hizmet verecek” dedi.

Cruise seyahatinin pandemi dönemindeki güvenilir tatil seçeneklerinden biri olduğunun altını çizen Yazıcı, “Gemi içindeki misafirler ve hizmet sunan görevliler, önlemler dâhilinde içeri alınmış sağlık kontrolleri yapılmış kişilerdir ve gemiye alınan herkesin koronavirüs testleri yolculuktan hemen önce yapılır. Gemiye giriş anından, turun bitimine kadar Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ve Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği tüm önlemler ve kurallar gemide disiplinle uygulanmakta” diye konuştu.