MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çullama nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çullama tarifi nedir? Çullama malzemeleri
ABONE OL
24.03.2020 - 13:49 |

Çullama nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çullama tarifi nedir? Çullama malzemeleri

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün çullama yapıyorlar. Fatih Ürek’in sunuculuğunu yaptığı programda gelinler birbirleri ile kıyasıya rekabet ediyorlar. Bugünün tarifi olan çullamayı en güzel yapan gelin ise çeyrek altının sahibi olacak. Peki çullama nasıl yapılır? İşte tarif ve malzemeler…

Çullama nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çullama tarifi nedir? Çullama malzemeleri

 

Gündüz kuşağında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında bugün çullama tarifi yapılıyor. Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Gelinlerin yemekleri yaptığı kayınvalidelerin puan verdiği programda haftanın birincisi olan isim ise bileziklerin sahibi oluyor. İzleyiciler ise bugün yapılan çullama yemeğinin malzemelerini ve tarifini merak ediyorlar. Peki çullama nasıl yapılır?

ÇULLAMA MALZEMELERİ

2 yufka

1 tavuk göğüs eti

2 tavuk budu

1 soğan

3 su bardağı baldo pirinç

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kavrulmuş çam fıstığı

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

Tuz

ÇULLAMA NASIL YAPILIR?

Tavuk etlerini yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Soğuyunca derilerini ve kemiklerini ayıklayıp etleri ince uzun parçalar haline getirin.

Süzdüğünüz tavuk suyundan bir bardak ayırın.

Pirinci bol suda yıkayıp süzün.

İnce doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun.

Pirinci ekleyip sürekli karıştırarak kavurun.

Tuz, karabiber, tarçın, çam fıstığı ve kuş üzümünü ilave edip 2 su bardağı suyu ekleyin.

Kapağını kapatıp pişirin.

25-30 cm’lik fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın.

Yufkanın birini büzüştürerek yerleştirin.

Pilavın yarısını üzerine yayın.

Tavuk parçacıklarını pilavın üzerini kapatacak şekilde yerleştirin.

Kalan pilavı ilave edip üzerini düzleştirin.

Diğer yufkayı da büzüştürüp pilavın üzerine alın.

Kalan tereyağını eritip yufkanın üzerine sürün.

180 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Ayırdığınız tavuk suyunu eşit şekilde çullamanın üzerine dökün.

Tekrar fırına verip 5 dakika daha pişirin.

Corona test kiti üreten Türk çift konuştuABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz, San Diego'da bilimsel adı COVID-19 olan koronavirüsü bir damla kanla 3 ila 10 dakikada tespit eden kitler üretti. Pala ailesi koronavirüse karşı ürettikleri kitlerin sırrını anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni fragman yayınlandı!

La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? La Casa De Papel yeni fragman yayınlandı!

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Sıradaki Haber