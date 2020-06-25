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25.06.2020 - 21:01 |

Cuma mesajları 2020! (26 Haziran) Dualı, resimli, hadisli, yazılı kısa Cuma mesajı ve sözleri

Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği bir Cuma gününe daha merhaba diyoruz. Bu kutlu günü sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlarımız en güzel Cuma mesajlarını arıyor.. İşte 26 Haziran Cuma gününe özel cuma mesajları ve sözleri...

Cuma mesajları 2020! (26 Haziran) Dualı, resimli, hadisli, yazılı kısa Cuma mesajı ve sözleri

Birbirinden güzel ve anlamlı cuma mesajları ve cuma sözlerini sizler için derledik. İşte gerek kısa mesaj yoluyla gerekse sosyal medya uygulamalarıyla sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2020

- Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

- Rabbim! Bizleri yüreği paslanmış, adını anmayı unutmuş insanlarla karşılaştırma! Hayatı anlamı ile yaşamak dileği ile. Mutlu Cumalar...

- Günlerin en değerlisi Cuma'dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız Mübarek Olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları 2020 (26 Haziran) Dualı, resimli, hadisli, yazılı kısa Cuma mesajı ve sözleri



- Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

- "İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?” Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi.”Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu. Ebu Hureyre (r.a.) Buhari Rabbim bizleri Ana babalarının rızasını alan hayırlı evlatlardan eylesin.

- "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25) Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2020 (26 Haziran) Dualı, resimli, hadisli, yazılı kısa Cuma mesajı ve sözleri


- Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

- Ya Rab... Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver... Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı cumalar.

- Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 2020 (26 Haziran) Dualı, resimli, hadisli, yazılı kısa Cuma mesajı ve sözleri



- Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

- Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

- Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

- Rabbim! Bizleri yüreği paslanmış, adını anmayı unutmuş insanlarla karşılaştırma! Hayatı anlamı ile yaşamak dileği ile. Mutlu Cumalar...

- "İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?” Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi.”Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu. Ebu Hureyre (r.a.) Buhari Rabbim bizleri Ana babalarının rızasını alan hayırlı evlatlardan eylesin.

- "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25) Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2020 (26 Haziran) Dualı, resimli, hadisli, yazılı kısa Cuma mesajı ve sözleri


- Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

- Ya Rab... Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver... Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı cumalar.

- Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 2020 (26 Haziran) Dualı, resimli, hadisli, yazılı kısa Cuma mesajı ve sözleri


- Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

- Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

- Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

Depremde yararlanan hamile kadın konuştuVan'ın Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde meydana gelen ve yıkıma yol açan 5.4 büyüklüğündeki depremde hafif yaralı olarak kurtulan 4 çocuk babası Ağa Gündoğdu, sarsıntı sırasında kendini dışarı atarken yaralandığını, içeride kalan çocuklarının ise yengesi tarafından kapı kırılarak kurtarıldığını anlattı. Bu arada depremde evleri büyük hasar gören vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. AFAD ve Türk Kızılay'ı depremde evleri hasar gören vatandaşlara çadır dağıttı.
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