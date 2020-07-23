Cuma mesajları 2020! En güzel resimli, dualı, anlamlı, kısa ve öz cuma mesajı ve sözleri...

Cuma günü gece yarısından sonra idrak edilmeye başlanacak. Cuma gününe kısa bir süre kala önemli olan bu günü yakınları ile kutlamak isteyenler güzel bir mesaj gönderebilirler. Sosyal medyada İslam alemi için öneli olan cuma günü ile ilgili paylaşım yapmak isteyenler en güzel resimli mesajları araştırıyorlar. İşte Resimli, anlamlı, dualı, öz ve kısa Cuma mesajları 2020...

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim."

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Hayırlı Cumalar...

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Zor günler geçirdiğimiz şu dönemde mübarek Cuma gününün hürmetine bizlere dayanma gücü ver Ya Rab. Cümlemize hayırlı cumalar olsun.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.