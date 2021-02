Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Hayırlı Cumalar! Cuma günü mesajları, bu en hayırlı günde sorgulanıyor. Dualarla ve ibadetle geçen mübarek cuma günü, İslam alemi camilerde cemaatle cuma namazını idrak ediyor. Vatandaşlar, 5 Şubat Cuma günü yazılı ve resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, en yeni kısa ve uzun Cuma mesajları...

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

''Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.'' Hayırlı Cumalar...

Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...

''Allah'ım, hoşnutken de öfkeli iken de içten ve samimi söz söylemeyi Senden diliyorum. Fakirlikte de zenginlikte de iktisatlı olmayı Senden diliyorum.'' Hayırlı Cumalar...

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar...

Cuma günü ya da gecesinde vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki; Allah onu kabir fitnesinden korumasın. (Hadis-i Şerif) Hayırlı Cumalar…

Allah’ım ne bugünde ne de diğer gün ve gecelerde haram işleme ve günah kazanma felaketine düşürme bizleri! Hayırlı Cumalar…

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar..

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2021

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Tüm kainatın yaratıcısı yüce Rabbim seni unutmamıza senden uzaklaşmamız için bize imkanlar tanıma bizleri o yollardan o tarz şer odaklarından uzak tut. Senin adını anarak bizleri şer yollara sokmaya çalışan kullarının iç yüzünü göstermek nasip eyle. Her Cuma namazı vakti cemaat ile karşında olmamızı nasip et Allah’ım. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım… Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat… Hayırlı Cumalar..

Ettiğiniz tüm dualar, hayrıyla, bereketiyle, şifasıya hayatınıza dolsun. Huzurlu bir cuma günü geçirmeniz dileğiyle…

Cumadır kuldan Rabbine arzları ulaştıran. Cumadır tevbe kapılarını açtıran ve Cumada öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbine yaklaştıran. O vakte vakıf olabilme duası ile cumamız hayırlı olsun.

Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl! Hayırlı cumalar...

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar

Nasipten ötesi yokmuş; yazmışsa ilahi kalem, ne sana fazlası düşer ne de boşa kahırlanmaya değer, bırak Yaradan hakkında hayırlı olanı eylesin, bırak nefsin takdire boyun eğmeyi bilsin. Hayırlı, nurlu cumalar.

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Hayırlı cumalar.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah...

Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız Mübarek Olsun.

Rabbim hizmet kapısından Rahmet nazarından Cennet kokusundan Kendi rızasından mahrum etmesin Hayırlı Cumalar...

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Cuma, fakirlerin Haccıdır ve müminlerin, gök ehlinin bayramıdır, Cennete de bayram günüdür, Günlerin en iyisi en şereflisi Cuma dır' Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah...