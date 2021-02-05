MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri
ABONE OL
05.02.2021 - 00:58 |

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Resimli Cuma mesajları her hafta yoğun olarak aratılıyor. En şık ve anlamlı Cuma mesajları Facebook, Twitter ve Instagam'dan paylaşılmaya, WhatsApp ve SMS ile gönderilmeye hazır. En farklı dualı, ayetli ve hadisli Cuma mesajları haberimizde...

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Hayırlı Cumalar! Cuma günü mesajları, bu en hayırlı günde sorgulanıyor. Dualarla ve ibadetle geçen mübarek cuma günü, İslam alemi camilerde cemaatle cuma namazını idrak ediyor. Vatandaşlar, 5 Şubat Cuma günü yazılı ve resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, en yeni kısa ve uzun Cuma mesajları...

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

''Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.'' Hayırlı Cumalar...

Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

''Allah'ım, hoşnutken de öfkeli iken de içten ve samimi söz söylemeyi Senden diliyorum. Fakirlikte de zenginlikte de iktisatlı olmayı Senden diliyorum.'' Hayırlı Cumalar...

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar...

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Cuma günü ya da gecesinde vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki; Allah onu kabir fitnesinden korumasın. (Hadis-i Şerif) Hayırlı Cumalar…

Allah’ım ne bugünde ne de diğer gün ve gecelerde haram işleme ve günah kazanma felaketine düşürme bizleri! Hayırlı Cumalar…

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar..

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2021

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Tüm kainatın yaratıcısı yüce Rabbim seni unutmamıza senden uzaklaşmamız için bize imkanlar tanıma bizleri o yollardan o tarz şer odaklarından uzak tut. Senin adını anarak bizleri şer yollara sokmaya çalışan kullarının iç yüzünü göstermek nasip eyle. Her Cuma namazı vakti cemaat ile karşında olmamızı nasip et Allah’ım. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Allah’ım… Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat… Hayırlı Cumalar..

Ettiğiniz tüm dualar, hayrıyla, bereketiyle, şifasıya hayatınıza dolsun. Huzurlu bir cuma günü geçirmeniz dileğiyle…

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Cumadır kuldan Rabbine arzları ulaştıran. Cumadır tevbe kapılarını açtıran ve Cumada öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbine yaklaştıran. O vakte vakıf olabilme duası ile cumamız hayırlı olsun.

Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl! Hayırlı cumalar...

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar

Nasipten ötesi yokmuş; yazmışsa ilahi kalem, ne sana fazlası düşer ne de boşa kahırlanmaya değer, bırak Yaradan hakkında hayırlı olanı eylesin, bırak nefsin takdire boyun eğmeyi bilsin. Hayırlı, nurlu cumalar.

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Hayırlı cumalar.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah...

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız Mübarek Olsun.

Rabbim hizmet kapısından Rahmet nazarından Cennet kokusundan Kendi rızasından mahrum etmesin Hayırlı Cumalar...

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve en güzel Cuma sözleri

Cuma, fakirlerin Haccıdır ve müminlerin, gök ehlinin bayramıdır, Cennete de bayram günüdür, Günlerin en iyisi en şereflisi Cuma dır' Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah...

 

 

Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyatTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına  askeri sevkiyat gerçekleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sevgililer Günü' genelgesi! 3 günü kapsıyor

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sevgililer Günü' genelgesi! 3 günü kapsıyor

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

Son dakika: Meteoroloji'den 15 il için turuncu alarm

Son dakika: Meteoroloji'den 15 il için turuncu alarm

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet