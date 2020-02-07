MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli seçenekler! 7 Şubat en güzel Cuma mesajları
ABONE OL
07.02.2020 - 09:28 |

Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli seçenekler! 7 Şubat en güzel Cuma mesajları

Peygamber Efendimiz Cuma günü için Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Adem, o gün yaratıldı, o gün cennete girdi ve o gün cennetten çıkarıldı buyurmuştur. Cuma gününün anlam ve önemini bu hadisler ile müslümanlara anlatmıştır. Bu özel günde sevdiklerinden aile ve akrabalarından uzakt aolan müminler bu özel günde birbirlerine gönderecekleri mesajlar ile bu özel günde birbirleri için dua isteyecek. Kılınacak olan Cuma namazına kadar gönderilecek olan Cuma mesajları ile sizde sevdiklerinizin yüzünde tebessüm olabilirsiniz. İşte 7 Şubat cuma gününe özel en yeni en güzel Cuma mesajı seçenekleri...

Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli seçenekler! 7 Şubat en güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları günün en fazla araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma günü öncesinde binlerce müslüman bugün farz olan Cuma namazını kılmak için camilere akın edecek. Kılınacak olan Cuma namazına kadar geçen süre zarfında müminler birbirlerine gönderecekleri cuma mesajları için kısa, uzun, resimli Cuma mesajı seçeneklerini arama motoru üzerinden araştırmaya devam ediyor. Cuma mesajları ile sevdiklerinin yüzünde tebessüm olmak aynı zamanda bu özel günü ibadet ile geçirecek olan akraba ve dostlarından dualarında kendilerine de yer ayırmaları için ricada bulunacak. İşte Cuma gününe özel en yeni en içten Cuma mesajı seçenekleri...

7 ŞUBAT CUMA MESAJLARI

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Melekler daima duacınız olsun… Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun… Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun… Cumanız mübarek olsun…

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli seçenekler 7 Şubat en güzel Cuma mesajları

Ya Rabbi! Sana sığındım. Ne varsa Senin hükmüne bıraktım. Hayırlı Cumalar.

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli seçenekler 7 Şubat en güzel Cuma mesajları

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli seçenekler 7 Şubat en güzel Cuma mesajları

Ne kadar gönüle hissedar olursan, o kadar hissi var olursun...

Cumanın hayrı bereketi üzerimize olsun hayırlı cumalar..

Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli seçenekler 7 Şubat en güzel Cuma mesajları

Kalbiniz duayla, gönlünüz huzurla, yüreğiniz sevgiyle dolsun. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı Cumalar.

"Allah'ım! Müslümanlar olarak canımızı al, bizi Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan salih kullarının arasına dahil eyle." Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli seçenekler 7 Şubat en güzel Cuma mesajları

Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rüku ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren mü'minlerdir. Maide Suresi, 55. ayet Allah'ın selamı rahmeti bereketi Allah dostlarının üzerinize olsun inşallah Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli seçenekler 7 Şubat en güzel Cuma mesajları

CUMA MESAJLARI ANLAMLI

Cuma mesajları - Telefon üzerinden gönderebileceğiniz Cuma mesajları kısa, anlamlı, resimli...
Dua denizinde, İslam gemisinde, Resulullah gibi bir kaptanla, Kur'an-ı Kerim pusulasıyla, Cennet sahilinde buluşmak ümidiyle... Hayırlı Cumalar.

Allah şöyle buyurdu; Bana dua edin. Size icabet (ve duanızı kabul) edeyim...(Mümin, 40/60) Hayırlı cumalar

Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli seçenekler 7 Şubat en güzel Cuma mesajları

Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, kendilerine (istedikleri) bütün mucizeler gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. HAYIRLI CUMALAR

Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli seçenekler 7 Şubat en güzel Cuma mesajları

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları - Telefon üzerinden gönderebileceğiniz Cuma mesajları kısa, anlamlı, resimli...

Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli seçenekler 7 Şubat en güzel Cuma mesajları

CUMA MESAJLARI RESİMSİZ

Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Peygamber Efendimiz sav buyuruyorlar ki: “Bir mümini sevindireni, Allahü teâlâ kıyamet günü sevindirir. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.

 

Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı

Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı

Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Yaralı yolcu o anları anlattı

Yaralı yolcu o anları anlattı

Sıradaki Haber