Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli seçenekler! 7 Şubat en güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları günün en fazla araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma günü öncesinde binlerce müslüman bugün farz olan Cuma namazını kılmak için camilere akın edecek. Kılınacak olan Cuma namazına kadar geçen süre zarfında müminler birbirlerine gönderecekleri cuma mesajları için kısa, uzun, resimli Cuma mesajı seçeneklerini arama motoru üzerinden araştırmaya devam ediyor. Cuma mesajları ile sevdiklerinin yüzünde tebessüm olmak aynı zamanda bu özel günü ibadet ile geçirecek olan akraba ve dostlarından dualarında kendilerine de yer ayırmaları için ricada bulunacak. İşte Cuma gününe özel en yeni en içten Cuma mesajı seçenekleri...

7 ŞUBAT CUMA MESAJLARI

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Melekler daima duacınız olsun… Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun… Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun… Cumanız mübarek olsun…

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Ya Rabbi! Sana sığındım. Ne varsa Senin hükmüne bıraktım. Hayırlı Cumalar.

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

Ne kadar gönüle hissedar olursan, o kadar hissi var olursun...

Cumanın hayrı bereketi üzerimize olsun hayırlı cumalar..

Kalbiniz duayla, gönlünüz huzurla, yüreğiniz sevgiyle dolsun. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı Cumalar.

"Allah'ım! Müslümanlar olarak canımızı al, bizi Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan salih kullarının arasına dahil eyle." Hayırlı Cumalar.

Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rüku ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren mü'minlerdir. Maide Suresi, 55. ayet Allah'ın selamı rahmeti bereketi Allah dostlarının üzerinize olsun inşallah Hayırlı Cumalar

CUMA MESAJLARI ANLAMLI

Cuma mesajları - Telefon üzerinden gönderebileceğiniz Cuma mesajları kısa, anlamlı, resimli...

Dua denizinde, İslam gemisinde, Resulullah gibi bir kaptanla, Kur'an-ı Kerim pusulasıyla, Cennet sahilinde buluşmak ümidiyle... Hayırlı Cumalar.

Allah şöyle buyurdu; Bana dua edin. Size icabet (ve duanızı kabul) edeyim...(Mümin, 40/60) Hayırlı cumalar

Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, kendilerine (istedikleri) bütün mucizeler gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. HAYIRLI CUMALAR

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları - Telefon üzerinden gönderebileceğiniz Cuma mesajları kısa, anlamlı, resimli...

CUMA MESAJLARI RESİMSİZ

Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Peygamber Efendimiz sav buyuruyorlar ki: “Bir mümini sevindireni, Allahü teâlâ kıyamet günü sevindirir. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.