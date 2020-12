Cuma mesajlarına yoğun ilgi! Yılın son Cuma günü için en güzel mesaj tercihleri

2020 Yılının son Cuma gününü bugün idrak ediyoruz. Bugüne özgü Cuma mesajları yoğun ilgi görmeye başladı. Günün ilk saatlerinde başlayan aramalar akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Müslümanlar için bu mübarek günde sayfa sayfa Cuma mesajlarını ve resimlerini haberimizde derledik. Dostlarınıza, ailenize, arkadaşlarınıza, sevgilinize ister resimli Cuma mesajı isterseniz sadece yazılı Cuma mesajı iletebilirsiniz. İşte birbirinden anlamlı Cuma mesajları...İslam aleminin belli başlı önemli günleri vardır. Bunlar bayramlar başta olmak üzere çeşitli kandil günleridir. Ve asla şaşmayan her hafta idrak edilen Cuma gününün anlam ve önemidir. Milyonlarca Müslüman vatandaş, her Cuma günü dini görevlerini yerine getirmek için çabalar, dua eder, namaz kılar. Bir Müslümanın, başka bir Müslümana yol göstermesi olarak da bilinen anlamlı Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ilgi görüyor. Haberimizin devamında birbirinden anlamlı, güzel resimli, Cuma mesajları bulunuyor. Üst üste kötü olaylar yaşadığımız 2020 yılının son Cuma gününde en anlamlı Cuma mesajlarını sevdikleriniz için seçin...

CUMA MESAJLARI

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.

Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

Allah’ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.

Allah’ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol oIsun! Hayırlı Cumalar…

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. ”(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

Allahım, Hazreti Muhammed ve Âline her vakit, her an ve her durumda, diğer tüm rahmet ettiğin kullarınki kadar, hatta Senden başkasının bilemeyeceği sayıda kat kat salat eyIe! Hiç şüphesiz Sen dilediğini yapansın. Cuma'mız mübarek olsun.

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.