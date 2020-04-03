Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı evden kılınır mı sorusunu Diyanet yanıtladı

Cuma namazı evde kılınır mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından Mart ayı içerisinde yapılan açıklama ile ikinci bir duyuruya kadar cuma namazının cemaatle kılınması yasaklandı. Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyelerinin peş peşe açıklamalarının ardından zorunda olmadıkça sokağa çıkmayan binlerce kişi cuma namazı evde kılınır mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş merak edilen o soruyu yanıtladı. İşte Cuma namazı evde kılınır mı sorusunun yanıtı....

CUMA NAMAZI EVDEN KILINIR MI?

Yeni tip Corona Virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayrılara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabbimden kolaylıklar niyaz ediyorum."