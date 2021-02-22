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22.02.2021 - 17:26 | | DHA/AA

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Ayda bebekle bir araya geldi

TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Ä°zmir'deki depremde enkazÄ±n altÄ±ndan 91 saat sonra kurtarÄ±lan Ayda bebeÄŸin yakÄ±nlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Ayda bebekle bir araya geldi
ErdoÄŸan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi
ErdoÄŸan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi
ErdoÄŸan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi
Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Ä°zmir 7â€™nci OlaÄŸan Ä°l Kongresi iÃ§in geldiÄŸi Ä°zmir'de, 30 Ekim'de yaÅŸanan depremde 91 saat sonra enkaz altÄ±ndan kurtarÄ±lan Ayda bebek ve ailesi ile bir araya geldi.

EÅŸi Emine ErdoÄŸan'la aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve temaslarda bulunmak Ã¼zere Ä°zmir'e gelen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin HalkapÄ±nar Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenen Ä°zmir 7. OlaÄŸan Ä°l Kongresi Ã¶ncesinde, Ä°zmir depreminin sembol isimlerinden olan Ayda bebek ve yakÄ±nlarÄ± ile bir araya geldi.

Â AK Parti Ä°zmir Milletvekili Ceyda BÃ¶lÃ¼nmez Ã‡ankÄ±rÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan'a, kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Ayda bebeÄŸin 91 saat sonra BayraklÄ±'da yÄ±kÄ±lan RÄ±za bey ApartmanÄ± enkazÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â Emine ErdoÄŸan, Ayda bebeÄŸi, "Seni televizyondan tanÄ±yorum" diyerek sevdi ve ellerini Ã¶ptÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da Ayda bebek ve aÄŸabeyi Atakan ile de yakÄ±ndan ilgilendi.

Â ErdoÄŸan Ã§ifti, Ayda bebek ve aÄŸabeyine oyuncak hediye etti.

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