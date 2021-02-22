CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Ayda bebekle bir araya geldi

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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Ä°zmir 7â€™nci OlaÄŸan Ä°l Kongresi iÃ§in geldiÄŸi Ä°zmir'de, 30 Ekim'de yaÅŸanan depremde 91 saat sonra enkaz altÄ±ndan kurtarÄ±lan Ayda bebek ve ailesi ile bir araya geldi.

EÅŸi Emine ErdoÄŸan'la aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve temaslarda bulunmak Ã¼zere Ä°zmir'e gelen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin HalkapÄ±nar Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenen Ä°zmir 7. OlaÄŸan Ä°l Kongresi Ã¶ncesinde, Ä°zmir depreminin sembol isimlerinden olan Ayda bebek ve yakÄ±nlarÄ± ile bir araya geldi.

Â AK Parti Ä°zmir Milletvekili Ceyda BÃ¶lÃ¼nmez Ã‡ankÄ±rÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan'a, kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Ayda bebeÄŸin 91 saat sonra BayraklÄ±'da yÄ±kÄ±lan RÄ±za bey ApartmanÄ± enkazÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â Emine ErdoÄŸan, Ayda bebeÄŸi, "Seni televizyondan tanÄ±yorum" diyerek sevdi ve ellerini Ã¶ptÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da Ayda bebek ve aÄŸabeyi Atakan ile de yakÄ±ndan ilgilendi.

Â ErdoÄŸan Ã§ifti, Ayda bebek ve aÄŸabeyine oyuncak hediye etti.