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DHA
• 22 Şubat 2021 - 17:17 • Son Güncelleme:

Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin yakınları ile görüştü.

DHA
• 22 Şubat 2021 - 17:17 • Son Güncelleme:
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Eşi Emine Erdoğan'la açılış ve temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gelenCumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi öncesinde, İzmir depreminin sembol isimlerinden olan Ayda bebek ve yakınları ile bir araya geldi.

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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, kucağına aldığı Ayda bebeğin 91 saat sonra Bayraklı'da yıkılan Rıza bey Apartmanı enkazından kurtarıldığını hatırlattı.

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Emine Erdoğan, Ayda bebeği, "Seni televizyondan tanıyorum" diyerek sevdi ve ellerini öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayda bebek ve ağabeyi Atakan ile de yakından ilgilendi. Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ağabeyine oyuncak hediye etti.

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Kongrenin yapıldığı salonun girişinde babaları Uğur Zengin ve kardeşler Ayda ve Atakan ile bir süre sohbet eden Erdoğan çifti, daha sonra salona giriş yaptı.

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İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'nda 91'inci saat mucizesi eseri 3 yaşındaki Ayda Gezgin, enkaz altından sağsalim kurtarılmıştı.

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