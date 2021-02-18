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18.02.2021 - 21:29 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum. Rabb'imden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek gece hürmetine her türlü felaketten, musibetten muhafaza buyurmasını diliyorum. Regaip gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'dan NATO'ya net mesajMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına ilişkin, "Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik" dedi.
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