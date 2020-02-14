Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmran Han'dan ortak basın toplantısı! Dikkat çeken sözler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

13 anlaşmanın imzalanmış olması önemli. Her ikisi de kardeşimiz olan Afganistan ve Pakistan'ın ilişkilerinin geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek isterim.

Devletimiz dün olduğu gibi bugün de büyük baskı yaşayan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır.

8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Pakistan halkı siz ülkemize geldiğiniz için çok mutlu. Siz iktidara geldiğinizden beri Pakistan - Türkiye ilişkileri daha da güçlenmiştir. Sizin döneminizde Türkiye çok ileriye gitti. Sizin göreve başladığınızda Türkiye nasılsa Pakistan'da şu an o durumda. O yüzden tecrübelerinizden faydalanmak isteriz.

Türkiye inşaat ve turizm konusunda çok iyi noktadır, tecrübelerinizden faydalanmak isteriz. Gecekonduları nasıl ortadan kaldırdığınızı gördük ve biz de sizi örnek alıyoruz.