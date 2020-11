Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı: Haftasonunda yasak, mekânlara sınırlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınının “öngörülerin çok ötesinde ağır bir durum” yarattığını söyleyerek, alınan yeni tedbirleri açıkladı.



Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:



ÖNGÖRÜLENİN ÖTESİNDE AĞIR DURUM: (Koronavirüs) Salgının ilk başladığı dönemlerdeki öngörülerin çok ötesinde ağır bir durumla karşı karşıyayız. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen hasta ve ölüm sayıları Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırılması sonucunu doğurdu. Ülkemizde de İstanbul başta olmak üzere kimi şehirlerimizde ciddi seviyelere ulaşan hasta ve ölüm sayıları çok daha dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor. Sağlık altyapımızı ve sağlık çalışanlarımızın sınırlarını zorlamadan, temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek bu dalgayı atlatmamız gerekiyor. Şayet salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak başarıya ulaştırma mecburiyetimiz var. Devlet olarak kısa çalışma ödeneğinden sosyal yardımlara kadar her alanda milletimizin yanındayız. Milletimizden bu fedakârlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadele kurallarına uymada daha fazla hassasiyet ve katkı bekliyoruz.



YENİ TEDBİRLER: Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonucu, yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Buna göre;



Haftasonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.



Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim, yılsonuna kadar online olarak sürdürülecek.



Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç 20 yaş altına da teşmil edilecek.



AVM’ler, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.



Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak.



Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.



Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.



Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.



Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.



Kamu ve özel sektör işyerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek.





Milliyet, toplumdaki genel eğilimin hafta sonu sokak kısıtlamasına destek yönünde olduğunu pazartesi manşetten duyurmuştu.





Tedbirler cuma günü başlıyor



İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlara ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Tedbirlerin 20 Kasım Cuma günü saat 20:00’den itibaren geçerli olacağı belirtilen genelgede şu ifadeler yer aldı: “AVM’ler, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10:00-20:00 arasında hizmet sunabileceklerdir. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10:00-20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar sinema salonlarının, yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Tüm illerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00-13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız ise (çalışanlar hariç) gün içerisinde 13:00-16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır. Hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.”



Can kaybı 100’ü geçti, yeni hasta sayısı 4 bine dayandı



Türkiye’de Kovid-19 salgınında tablo ağırlaşıyor. Günlük can kaybı 7 ay sonra 100’ü geçerken, yeni hasta sayısı da 4 bine dayandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre, dün 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 103 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 819 yeni hasta tespit edildi. 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63’e yükseldi. Toplam hasta sayısı 421 bin 413, vefat sayısı 11 bin 704, ağır hasta sayısı 3 bin 657, aktif hasta sayısı 50 bin 646 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Tespit edilen 3 bin 819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin.”