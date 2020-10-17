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17.10.2020 - 20:59 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fatih' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de yaptığı aramalar sonucu 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, Sakarya gaz sahasında rezervin 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin yola çıkışı ve son durumu hakkında, Nasıl başladı ve / Nasıl gidiyor ifadeleriyle iki görsel kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fatih' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan #MilliEnerjideYeniMüjde hastagiyle yaptığı paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin yola çıkışı ve son durumu hakkında, Nasıl başladı ve / Nasıl gidiyor ifadeleriyle iki görsel kullanarak bir tweet paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UĞURLAMIŞTI

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta yola çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik botundan sondaj gemisini uğurlamıştı.

 

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI O PAYLAŞIM:

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Fatih paylaşımı

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