27.10.2020 - 00:04 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen patlamayla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan İskenderun’daki patlamaya ilişkin açıklama yaptıHatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslar'ın teröristlerden arındırıldığını söyledi. Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla ilgili İskenderun ilçesinde açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslar'da sıkışan son teröristlerin bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.