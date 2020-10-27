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27.10.2020 - 00:04 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen patlamayla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz

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Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama... Hatay Valisi'nden açıklama

 

 

Hatay Valisi Rahmi Doğan İskenderun’daki patlamaya ilişkin açıklama yaptıHatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslar'ın teröristlerden arındırıldığını söyledi. Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla ilgili İskenderun ilçesinde açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslar'da sıkışan son teröristlerin bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.
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