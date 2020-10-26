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26.10.2020 - 22:25 | | AA

Son dakika! Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama... Hatay Valisi'nden açıklama

Son dakika haberine göre, Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, açıklama yaptı.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

HATAY VALİSİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde yaşanan çatışma ve ardından meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Doğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri, takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Son dakika Hatayın İskenderun ilçesinde patlama... Hatay Valisinden açıklama

Son dakika Hatayın İskenderun ilçesinde patlama... Hatay Valisinden açıklama

Son dakika Hatayın İskenderun ilçesinde patlama... Hatay Valisinden açıklama

 

Patlama anı böyle görüntülendiHatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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