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19.07.2020 - 13:55 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Gökteke'nin ailesine başsağlığı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin ailesine bir başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Gökteke'nin ailesine başsağlığı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da görevi sırasında silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Gökteke'nin ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

 

 

 

 

 

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