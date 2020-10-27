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27.10.2020 - 01:27 |

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Asla geçit vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Asla geçit vermeyeceğiz

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hatay’da hain terör örgütünün saldırısını dikkati sayesinde engelleyen kahraman güvenlik güçlerimizi kutluyorum. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz."

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