28.05.2020 - 17:05 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Her yerde gök taşı arıyorlarTürkiye'nin değişik bölgelerinde olduğu gibi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de görülen ışık hüzmesinin meteor olabileceği düşüncesiyle ilçede bazı vatandaşlar, geceden beri arama yapıyor. Vatandaşlar buldukları siyah taşları meteor olabileceği düşüncesiyle alarak, satmayı planlıyor.