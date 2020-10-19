19.10.2020 - 10:29 |
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı her hafta merak edilen konuların başında geliyor. Koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her açıklması dikkat çekiyor. Bu nedenle 'Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? ' sorusu gündem oluyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da... Cumhurbaşkanı'nın yeni açıklamaları tüm yurttaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman?
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için henüz resmi bir açıklama yok. Toplantının birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyuduAdana’da, çalışır haldeki otomobilini sokak girişine park eden ve yan koltuktaki tabancayla uyuyakalan Mustafa K. (20), polisi alarma geçirdi. Çevredekilerin ve polisin çağrısına cevap vermeyen ve uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Mustafa K., polis ekipleri tarafından araç camı kırılarak çıkarılıp, hastaneye götürüldü.