Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da... Cumhurbaşkanı'nın yeni açıklamaları tüm yurttaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için henüz resmi bir açıklama yok. Toplantının birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.