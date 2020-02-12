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12.02.2020 - 15:40 |

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib'de rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey ile görüştü

Görüşmede İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İdlib mutabakatı çerçevesinde askerlerimizin ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı güçlü bir şekilde vurgulandı.

İdlib mutabakatının korunmasının önemine vurgu yapılırken yaşanan insani krizin daha da derinleşmemesi için tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi. Siyasî çözüm sürecinin işletilebilmesi için rejimin saldırılarının sona ermesi gerektiği ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılması ile adil ve özgür bir seçim ortamının sağlanması konularında uluslararası toplumun somut desteğinin önemine işaret edildi.

İdlib’deki sivillere yönelik rejim saldırılarının artmasıyla büyük bir insani trajediye dönüşen göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin ivedilikle arttırılması gerektiğinin altı çizildi. Bölgedeki terör unsurları ile ayrım gözetmeksizin, mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi. Görüşmede Libya ile ilgili son gelişmeler ele alınırken ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve siyasi sürece geçişin önemi vurgulandı.

Takla atan okul otobüsündeki korku dolu anlar kameradaABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen bir kazada, bir aracın çarptığı okul servisi takla attı. Servis içindeki kamera, yaşanan korku dolu anları kaydetti.
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