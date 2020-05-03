Cumhurbaşkanlığı’nda kan bağışı kampanyası

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kan stoklarının 100 binlerden, 30 binlere düştüğünü açıklamasının ardından ilk kampanya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan personel, önceki gün ve dün kan bağışı yaptı. Korumalardan danışmanlara kadar kan vermesi uygun tüm personelin kampanyaya katıldığı belirtildi.

Özellikle onkoloji, talasemi ve lösemi hastaları için acil kan ihtiyaçları büyük önem taşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle, “virüs kapma endişesiyle” kan bağışlarının azaldığı ifade edilmişti. Kınık, bu kaygıların yersiz olduğunu ifade ederek, “Kan vermenin korona bulaşması gibi olumsuz bir etkisi yok” açıklaması yapmıştı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde de Kızılay’a kan bağışı yapmak için sokağa çıkma izni veriliyor. Bunun için randevu SMS’nin gösterilmesi yeterli oluyor.