Dehşet anları! Otomobil apartman boşluğuna düştü

Kaza, Kağıthane Şirintepe mahallesi Atılgan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdem yaşarın kontrolünde olan 34 PA 5825 plakalı araç sokağa girdiği esnada kontrolden çıktı. Daha sonra sokakta bulunan demir korkulukları kırıp, bina ile istinat duvarı arasına bulunan 10 metrelik boşluğa düştü düştü. Olayı duyan vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri arabayı çıkartmak için çalışma başlattı.

Çıkarılan otomobil bu seferde kablolara takıldı

Bina boşluğundan çıkarılan otomobil bu seferde sokak ortasında bulunan elektrik kablolarına değme tehlikesi yaşattı. Ekipler tarafından aşağı indirilen araç daha sonra boş bir yere bırakıldı. Kaza sonucu yıkılan demirlerin yerine ise Belediye ekipleri tarafından geçici önlem alındı.

“BİZ DEPREM ZANNETTİK “

Mehmet Salih Güney, ”Biz içerde oturuyorduk. Büyük bir gürültüyle sarsılıp dışarı çıktık. Sonra demirlerin olmadığını fark ettim. Baktım aşağıda araba var. Arabanın içinde de bir çocuk vardı. Sürücünün durumu iyiydi ambulansla hastaneye gönderdik şu anda arabayı çıkarmak uğraşıyoruz çok büyük bir gürültüydü acayipti biz deprem zannettik" dedi.