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24.03.2020 - 20:29 |

Demirören Medya’dan Gazete Atağı #Evde Kal, Habersiz Kalma

Demirören Medya, tüm Türkiye’nin sürdürdüğü Koronavirüs mücadelesinde gazete okumaya teşvik etmek amacıyla özel bir iş birliği hayata geçirdi. Fırsat sitesi Yakala.co’nun Scotty ile yaptığı iş birliğine ile Milliyet, Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri okuyucuların kapısına gidiyor.

Demirören Medya’dan Gazete Atağı #Evde Kal, Habersiz Kalma

Türkiye’nin Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen ‘Evde Kal, Habersiz Kalma’ projesi kapsamında, Demirören Medya gazeteleri okuyucularıyla daha kolay buluşuyor.

Demirören Medya’nın fırsat sitesi Yakala.co ve transfer şirketi Scooty’nin iş birliği ile Milliyet, Hürriyet, Fanatik ve Posta bir gün önce verilen siparişle okuyucunun kapısına kadar kurye ile getiriliyor. Bir tık ile gerçekleştirilen siparişle Türkiye’nin en sevilen gazetelerinden bir ya da birden fazlasına ulaşmak mümkün oluyor.

Yakala.co üzerinde verilecek siparişler ertesi günü İstanbul sınırları içerisindeki pek çok ilçeye ulaştırılıyor. Gazetelerin ulaştırıldığı ilçeler arasında; Avcılar, Ataşehir Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu yer alıyor.

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Demirören Medya’dan Gazete Atağı #Evde Kal, Habersiz Kalma

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